На інформаційних табло на зупинках Луцька тепер можна побачити уже культову фразу "Русский корабль, иди на х**". Саме так містяни гостинно зустрічатимуть "гостей".

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Лучани показали, як зустрічають окупанта

У ці непрості часи для України часи важливий будь-який спосіб деморалізації та знешкодження ворога. Так, Антон Геращенко закликав усіх власників зовнішньої реклами України зробити свій внесок у перемогу над окупантом.

Він запропонував встановити на щити, банери або білборди гасла типу: "Русский корабль, иди на х**" або цензуровану версію "Окупанти – геть з України".



На зупинках замість розкладу громадського транспорту вірусне гасло

У Луцьку вирішили використати для цього інформаційні табло, які встановили у місті торік. І хоч вони не показують, через скільки хвилин прибуде громадський транспорт, вони чітко вказують напрямок, в якому піде кожен, хто насмілиться напасти на місто.

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