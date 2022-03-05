"Русский корабль – иди нах*й": Васильков готов к борьбе с оккупантами

Украинские военные продолжают бороться с российскими захватчиками. В этом противостоянии ВСУ помогают мирные жители наших городов.

В частности, в Василькове, что в Киевской области, который оккупанты атакуют ракетами и бомбами уже несколько дней, дали четко понять врагу, что не ждут его на своей земле.

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В городе поставили билборды, на которых написано, куда должны направляться российские захватчики.

Васильков – город-герой! Русский корабль – иди нах*й,

– написано на рекламных щитах.

В Василькове никто не ждет оккупантов / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

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