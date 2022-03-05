Зокрема у Василькові, що на Київщині, який окупанти атакують ракетами та бомбами вже декілька днів, дали чітко зрозуміти ворогу, що не чекають його на своїй землі.

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У місті поставили білборди, на яких написано, куди саме повинні направлятися російські загарбники.

Васильків – місто-герой! Руский корабель – іди нах*й,

– пише на рекламних щитах.



У Василькові ніхто не чекає окупантів / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



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