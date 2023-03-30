Монахи не хотят выполнять решения и устраивают настоящие "концерты". Как отметил Михаил Подоляк, мы очень толерантны и хотим вести себя так, как ведут себя другие демократические страны, даем возможность людям осознать свою неактуальность сегодня. Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.

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УПЦ проявила свое лицо

Советник уверяет: это хорошо, что есть такой конфликт, потому что УПЦ еще раз показала свое настоящее лицо. Даже в ходе войны то, что они говорили – "мы отделились от РПЦ", "мы не поддерживаем эти призывы РПЦ убивать украинцев" и так далее – все это фикция.

Стоит послушать, акцентирует Подоляк, что сегодня в прямом эфире говорят те же верующие, которые якобы пришли защищать Киево-Печерскую Лавру. Они ненавидят Украину и украинскую государственность.

"Россия понимает, что это еще один фронт, который можно открыть. Опять же периодически его открывали. В Украине расшатать внутреннюю ситуацию за счет того, что смотрите изгоняющих попов, их надо защищать, это наше право здесь обрядовые свои действия делать", – утверждает советник ОП.

Он отметил, что сегодня у нас есть абсолютно законное решение государства относительно юридического статуса УПЦ в Украине и УПЦ в Киево-Печерской Лавре – она должна освободиться. Это заповедник, и государство абсолютно законно и юридически мотивированно будет решать, кто будет в обрядовом смысле использовать Киево-Печерскую Лавру.

УПЦ – это филиал российской церкви, задача которого максимально жестко атаковать украинское государство.

Еще раз подчеркну: это очень хорошо, что они проявили свое лицо именно сегодня во время войны, чтобы мы не теряли бдительность и довели до конца работу по созданию единой поместной церкви в Украине, в которой не будет следа русской идеологии как таковой,

– отмечает советник Офиса Президента.

По мнению Подоляка, государству нужно:

более жестко реагировать на уголовные действия в отношении церковнослужителей, которые в схронах имеют русскую пропагандистскую литературу и общаются постоянно с русскими кураторами и так далее;

дать надлежащую оценку призывам к свержению украинской государственности как таковой, которые раздаются и от официальных глав церкви УПЦ, и от прихожан этой церкви.

"Я думаю, что мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности. Так или иначе влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно ехать в российские города и там чем-то заниматься в рамках филиала российской православной церкви. А в Украине будет ПЦУ, только ВЦУ", – уверен Михаил Подоляк.

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Позиция Министерства культуры относительно заповедника Киево-Печерская лавра юридически мотивирована, и законные решения должны быть выполнены. Безусловно, считает Подоляк, УПЦ это сделает.

Это они немного бравируют, что будут там "до конца миров", или как они говорят. Но нет, я думаю, что это будет решено. Судебные процессы могут быть, имеют право быть, потому что мы демократическое государство и у нас здесь любые конфликтные вопросы решаются именно через судебную процедуру,

– акцентировал советник.

Кстати, продолжает он, в Украине есть определенные пророссийские партии, медиа, сейчас мы видим и религиозные организации, использующие эту привилегию демократического мира. В самой же России нельзя ничего обжаловать.

"Там только можно получить срок за "дискредитацию вооружённых сел", получить 7 лет заключения. Но обжаловать любое решение государства, которое давит на твои права в России невозможно, потому что там судебной системы, как и парламентской системы, не существует. В авторитарных странах было бы странно, если бы существовали инструменты прямой демократии. Там только псевдодемократические инструменты существуют, маскирующие суть России", – утверждает советник ОП.

Поэтому судебные процессы могут идти, добавляет он, но законное решение относительно того, кто и как будет заниматься Киево-Печерской лаврой, также принято. "Его нужно будет выполнить, я думаю, что оно в ближайшие дни будет выполнено", – подытожил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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