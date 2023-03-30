Ченці не хочуть виконувати рішення й влаштовують справжні "концерти". Як зазначив Михайло Подоляк, ми дуже толерантні й хочемо поводитися так, як поводяться інші демократичні країни, даємо можливість людям усвідомити свою неактуальність сьогодні. Про це радник голови Офісу Президента сказав в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.
Зверніть увагу "Кримінальний слід": в Офісі Президента "рознесли" погрози Паші "Мерседеса" у бік Зеленського
УПЦ проявила своє обличчя
Радник запевняє: це добре, що є такий конфлікт, тому що УПЦ ще раз показала своє справжнє обличчя. Навіть у ході війни те, що вони говорили – "ми відділилися від РПЦ", "ми не підтримуємо ті заклики РПЦ вбивати українців" і так далі – все це фікція.
Варто послухати, акцентує Подоляк, що сьогодні в прямому ефірі говорять ті ж самі віряни, які начебто прийшли захищати Києво-Печерську Лавру. Вони ненавидять Україну та українську державність.
"Росія розуміє, що це ще один фронт, який можна відкрити. Знову ж таки періодично його відкривали. В Україні розхитати внутрішню ситуацію коштом того, що дивіться виганяють попів, їх треба захищати, це ж наше право тут обрядові свої дії робити", – стверджує радник ОП.
Він наголосив, що сьогодні в нас є абсолютно законне рішення держави щодо юридичного статусу УПЦ в Україні та УПЦ в Києво-Печерській Лаврі – вона має звільнитися. Це заповідник, і держава абсолютно законно та юридично вмотивовано буде вирішувати, хто буде в обрядовому сенсі використовуватиме Києво-Печерську Лавру.
УПЦ – це філія російської церкви, завдання якої максимально жорстко атакувати українську державу.
Ще раз наголошу: це дуже добре, що вони проявили своє обличчя саме сьогодні під час війни, щоб ми не втрачали пильність і довели до кінця роботу зі створення єдиної помісної церкви в Україні, в якій не буде сліду російської ідеології як такої,
– зазначає радник Офісу Президента.
На думку Подоляка, державі потрібно:
- більш жорстко реагувати на кримінальні дії стосовно церковнослужителів, які в схронах мають російську пропагандистську літературу і спілкуються постійно з російськими кураторами й таке інше;
- надати належну оцінку закликам до повалення української державності як такої, які лунають і від офіційних очільників церкви УПЦ, і від парафіян цієї церкви.
"Я думаю, що ми дійдемо до правильного фіналу. УПЦ буде втрачати всі можливості. Так чи інакше впливати на внутрішній світ України. УПЦ буде поступово їхати в російські міста і там собі чимось займатись в рамках філії російської православної церкви. А в Україні буде ПЦУ, тільки ПЦУ", – впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк про скандал у Києво-Печерській лаврі: дивіться відео
Чи буде виконане рішення про виселення монахів
Позиція Міністерства культури щодо заповідника Києво-Печерська лавра є юридично мотивованою, і законні рішення мають бути виконані. Безумовно, вважає Подоляк, УПЦ це зробить.
Це вони трошки бравують, що будуть там "до кінця світів", чи як вони говорять. Але ні, я думаю, що це все буде вирішено. Судові процеси можуть бути, мають право бути, тому що ми демократична держава і в нас тут будь-які питання конфліктні вирішуються саме через судову процедуру,
– акцентував радник.
До речі, продовжує він, в Україні є певні проросійські партії, медіа, зараз ми бачимо й релігійні організації, які використовують цей привілей демократичного світу. Натомість в самій Росії не можна нічого оскаржити.
"Там тільки можна отримати термін за "діскредітацию вааружонних сіл", отримати 7 років ув'язнення. Але оскаржити будь-яке рішення держави, яка тисне на твої права в Росії неможливо, тому що там судової системи, як і парламентської системи, не існує. В авторитарних країнах було б дивно, якби існували інструменти прямої демократії. Там тільки псевдодемократичні інструменти існують, які маскують суть Росії", – стверджує радник ОП.
Тому судові процеси можуть йти, додає він, але законне рішення щодо того, хто і як буде опікуватися Києво-Печерською лаврою, також ухвалене. "Його треба буде виконати, я думаю, що воно найближчими днями буде виконано", – підсумував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври: що відомо
- Священнослужителі УПЦ МП 29 березня мали залишити територію Києво-Печерської лаври. Заповідник розірвав договір оренди з представниками московського патріархату через неодноразові порушення його умов.
- Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній призначив архімандрита Авраамія новим намісником Києво-Печерської лаври. Раніше він представляв УПЦ МП.
- Комісію Міністерства культури не пустили на територію Києво-Печерської Лаври. Вона мала перевірити будівлі у святині.
- Скандальний Паша "Мерседес" вдався до погроз. Митрополит хотів бити представників ЗМІ палицею, а згодом – взагалі штовхнув журналістку.
- Події у лаврі – ідеальна картинка для російської пропаганди. Вже зараз у московських церквах відбуваються служби, у яких звинувачують українську владу в гонитві за "істинною вірою".