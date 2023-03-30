Слова Павла Лебідя 24 Каналу прокоментував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він акцентував, що це питання віри, а не обрядових посередників, які щось говорять чи від імені когось. Паша "Мерседес" також заявив, що братія не покине Лавру, поки не отримає "документи із суду".

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"Вони не можуть спілкуватися з Богом, щоби від його імені говорити. Це дуже важливо зрозуміти навіть тим, хто вважає, що вони мають певні сенси", – заявив він.

Подоляк переконаний, що ці погрози – погрози від звичайної людини, яка має кримінальний слід.

"Мені видається, що оцей "провінційний комплекс неповноцінності", який слідував за українською державністю 30 років, він ще вдається взнаки", – сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що ми толеруємо такі прояви антиукраїнськості, яку ми бачимо у виконанні очільників "української філії Російської православної церкви". І від цього, на його думку, треба позбавлятися.

Ця війна вже розставила акцент – Росія не є і ніколи не була другом України. Росія завжди використовувала її як територію, яку вона має поневолити, має створювати тут свої маріонеткові політичні, релігійні, культурні осередки,

– розказав він.

Має бути відповідальність

Михайло Подоляк переконаний, що це все треба завершувати. Мовляв, якщо людина проявляє нелояльність до української державності як концепції, вона має за це або юридично відповідати в межах чинного законодавства, або має поїхати в Росію і там говорити будь-що.

"Буду прямо говорити – це не про свободу віри чи свободу слова, це про нетолерантність, яка привела в нашу країну війну", – пояснив він.

Російські "традиції" пошуку кумирів

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що "концепцією російського самодєржавія" є теза – "сотворіть собі кумира". Мовляв, росіяни завжди обирають собі царя чи іншого самодержця.

"Чи патріарха, який не є патріархом в повному сенсі. Тут ми про Гундяєва (патріарха Кирила – 24 Канал) говоримо. Це людина, яка сьогодні закликає масово вбивати цивільне населення іншої країни", – заявив він.

За його словами, предстоятель Російської православної церкви не має жодного відношення до класичної християнської релігії.

"Адже це все є єретична церква, якщо так можна сказати, під назвою РПЦ. І маємо до цього так само ставитися", – сказав він.

"Гнійник" закриють

Подоляк переконаний, що все, що нині відбувається навколо УПЦ МП, дозволить закрити це питання.

Дозволить оцей "гнійник" нарешті закрити. Хірургічно закрити. І ми це зробимо в будь-якому випадку, адже вони самі йдуть на ескалацію,

– зазначив радник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що УПЦ МП не хоче діалогу й хоче залишатися "елементом" російського внутрішнього впливу на українську державність. Вони, за його словами, бажають, аби українська держава ніяк не регулювала те, що вони роблять.

"Хочуть, щоби українська держава була слабкою, яку вони будуть внутрішньо постійно провокувати й хитати", – сказав Михайло Подоляк.

На його думку, нині в України є унікальний шанс.

"Мені здається, цей унікальний шанс, коли можна було б взагалі все дуже швидко й безболісно вирішити, був протягом перших 3 – 6 місяців війни. Тоді можна було багато проросійських просто фізично "зачистити", – розказав він.

Подоляк переконаний, що нині це зробити трохи складніше, але це не означає, що неможливо.

Єдина церква в Україні

І ми маємо юридично вмотивовано достатньо жорстко пройти по цьому шляху. І має бути в Україні єдина канонічна українська церква,

– додав він.

За його словами, про це постійно говорить патріарх Константинопольський Варфоломій.

"Який чітко зафіксував, що РПЦ так само винна. Я хочу підкреслити, очевидно, якщо РПЦ, то й УПЦ МП, так само винні в геноцидній війні Росії проти України", – заявив Михайло Подоляк.

Відповідати буде й за "Мерседес"

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що, те, що митрополит Павло на своєму "Мерседесі" порушує правила дорожнього руху, коли їздить по території Лаври, будуть оцінювати правоохоронці.

"Це питання до пана Клименка. Вони, безумовно, нададуть свою оцінку юридичної спроможності їздити по тротуару цього суб'єкта", – заявив Подоляк.

Він припустив, що з колишнього очільника Києво-Печерської лаври митрополита Павла дуже сильно роблять ньюзмейкера. Мовляв, він не має вже такого значення.

"Втрачаючи репутацію, залишки репутації, суб'єкт, який вже завтра не буде мати жодних впливів на ситуацію. Зокрема, в релігійному просторі України", – наголосив він.

На його думку, ми занадто толерантні щодо певних осіб. Мовляв, надаємо їм можливість користуватися свободою слова в Україні, постійно провокувати суспільну думку, спираючись на маленький прошарок людей, які підтримують його в цій ненависті до України.

Рішення виконають

Михайло Подоляк зауважив, що Києво-Печерська лавра – це державна власність, заповідник, який є в юрисдикції Міністерства культури та інформаційної політики.

"І якщо міністерство ухвалило для себе рішення, що державі немає потреби надавати Лавру, щоби там пропагували антиукраїнські тези, то це питання національно безпеки, національної релігійної безпеки України. І це буде виконано", – заявив він.

Він переконаний, що через рік чи два в Україні будуть говорити лише про одну церкву.

Важливо! Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу сьогодні, 30 березня, о 18:00. Не пропустіть!

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