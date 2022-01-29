"Русский мир" оккупирует Африку: триколоры появились у Буркина-Фасо не просто так

После провала путинской идеи о российской сфере влияния в Европе, Кремль, похоже, пошел по пути СССР. Он начинает заключать альянсы с африканскими военными диктатурами.

Тем самым распространяя свое влияние на Африку и вытесняя оттуда европейцев. По классический российской схеме здесь задействованы военные наемники и религия.

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В Африке произошел военный переворот

В Буркина-Фасо, небольшой стране в западной Африке, произошел военный переворот. Президент страны Рош Марк Каборе и все его правительство были арестованы. Позднее мятежные солдаты объявили о:

роспуске правительства;

приостановке действия конституции страны;

а также о закрытии воздушных и наземных границ.

В Украине эта новость не вызвала особого ажиотажа. Ведь военные перевороты в Африке происходят достаточно часто и для нашей страны они не являются чем-то критически важными. Но здесь появились интересные детали, о которых, как мне кажется, стоит рассказать.

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Зачем устроили переворот

Мятежные военные, которые и свергли власть в Буркина-Фасо, заявили, что они устроили переворот якобы из-за проблем с безопасностью в стране.

Дело в том, что с 2015 года Буркина-Фасо ведет постоянные военные действия с боевиками-исламистами. В результате этих столкновений тысячи человек погибли, а почти полтора миллиона были вынуждены стать внутренними переселенцами.

По словам военных, правительство все эти годы не могло обеспечить армию необходимыми ресурсами и следовательно она не могла бороться с боевиками.

На улицах устроили праздник

При этом население страны полностью солидарно с военными. Когда мятежники устроили стрельбу в столице и напали на кортеж президента, местные жители их всячески поддержали, а после окончания переворота устроили на улицах настоящий праздник.

Здесь и вскрываются интересные подробности. На акциях в поддержку военных, захвативших власть, вдруг появились российские триколоры, а участники акций стали в открытую призывать Россию вмешаться в ситуацию в Буркина-Фасо.

Здесь важно отметить, что Буркина-Фасо, как и многие другие африканские страны, в XX веке была колонией Франции и именно французы сейчас отвечают за безопасность в регионе. Военная хунта считает, что президент, который был на стороне французов, выбрал не тех союзников.

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Хотя говорить о самостоятельности мятежных военных в Буркина-Фасо сложно. Дело в том, что в соседних с Буркина-Фасо странах – Мали, ЦАР и Ливии, давно орудуют российские боевики ЧВК "Вагнера".

Дамиба – за боевиков "Вагнера"

По мнению лидера военного восстания, подполковника Дамиба, именно присутствие россиян в странах помогает им бороться с радикальными исламистами.



На улицах города устроили праздник / Фото The New York Times

Более того, как пишет издание The Daily Beast, накануне свержения законной власти этот самый Дамиба несколько раз убеждал президента Каборе пригласить в страну боевиков ЧВК "Вагнера". Но президент, зная, что Запад осуждает деятельность российских боевиков в Африке, делать это отказался.

После свержения президента Каборе военная хунта Дамибы убеждает граждан Буркина-Фасо в том, что боевики "Вагнера" отлично себя показали, оказывая так называемую военную помощь Мали, ЦАР и Ливии. А потому пришло время позвать их и в Буркина-Фасо.

В России ничего не комментируют

Конечно, откуда у жителей Буркина-Фасо на акциях в поддержку военных под рукой оказались российские флаги, никто не говорит.

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Посольство России в этой стране от комментариев отказалось. А вот местная ячейка ЧВК "Вагнера" уже заявила, что готова отправить своих инструкторов для подготовки местной армии.

Не первый случай

К сожалению, это уже не первый случай, когда Россия вытесняет французов из африканских стран. Проблема в том, что постоянные государственные перевороты в африканских странах приводят к власти военные хунты.

Если Франция ищет демократические пути решения проблемы, Россия сама же подначивает военные хунты к захвату и тут же отправляет в страны ЧВК "Вагнера".

Поразительно то, что активные атаки радикальных исламистов на Буркина-Фасо начались после того, как ЧВК "Вагнера" зашли в Ливию и Мали. По мнению местных экспертов, это побудило террористов искать новые цели для нападений.

На улицах Буркина-Фасо появились российские флаги: смотрите видео

Выгода для Кремля

То есть своим присутствием российские боевики не решают проблему, а лишь распространяют ее на новые территории. Кремлю это выгодно.

Ведь в той же Буркина-Фасо считают, что именно присутствие россиян в Мали и Ливии помогло избавиться от напасти террористов. Значит, пора звать Россию к себе.

Но как в случае с Мали, Ливией и ЦАР, так и в случае с Буркина-Фасо, безопасность африканских стран русских боевиков "Вагнера" не интересует.

В каждой стране боевики берут под свой контроль источники драгоценных природных ресурсов и тут же выкачивают всё, что можно. Это некая плата за их услуги.

Идеологическая робота

Но этим всё не ограничивается. Ведь такая экспансия России в Африку подкрепляется еще и идеологической работой.

Уже после захвата власти в Буркина-Фасо военной хунтой, российский олигарх, приближенное к Путину лицо и главный акционер ЧВК "Вагнер"а Евгений Пригожин заявил, что он приветствует переворот, ведь это "новое освободительное движение Африки от навязанных Западом ценностей".



Бизнесмен Пригожин проводит идеологическую роботу / Фото PhotoXPress

Здесь может показаться, что Пригожин приветствует протесты в Буркина-Фасо лишь потому, что это дает ему доступ к еще одним месторождениям полезных ископаемых. Но все намного серьезнее.

Кремль будет далее насаждать "русский мир"

Амбиции у Кремля по гибридному захвату африканских стран очень высоки и Буркина-Фасо, похоже, далеко не последняя страна где боевики "Вагнера" будут насаждать "русский мир".

В последние дни 2021 года произошло еще кое-что, на что многие не обратили внимания. Российская православная церковь объявила свой экзархат на территории Африки, хотя официально эта территория находится в ведении Александрийского патриархата.

Переводя с церковного языка, российские попы захватили чужую территорию и храмы и теперь там навязывают свои идеи.

Франция, которая и брала на себя ответственность за безопасность в части Африки, пока отмалчивается и ведет себя как сторонний наблюдатель.

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Но французам стоит понимать, что если присутствие россиян в Африке пойдет не по плану, они просто объявят, что "их там нет", а обездоленные беженцы хлынут не в Россию, а в Европу.