Российский народ не хочет эскалаций и кровавых экспансий, – Зеленский
Источник:"Интерфакс-Украина"
Владимир Зеленский рассказал, что российский народ не хочет эскалаций и кровавых экспансий. Но вкладываясь в пропаганду, они сами потребляют ее и подчиняются ей.
Такое заявление Владимир Зеленский сделал, отвечая на вопрос, не свидетельствует ли поддержка россиянами украинской сборной на Евро-2020 о том, что в российском обществе нарастают ожидания относительно того, что война наконец прекратится.
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Россияне не хотят эскалации, – Зеленский
Президент рассказал: если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то будет заметно четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины.
Российский народ точно не хочет каких-либо эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего любопытства, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру,
– заявил президент.
И это было "не искусственное любопытство", а реальные ожидания, которые есть.
Пропаганда загоняет людей в непонимание
Владимир Зеленский объяснил, что российское общество не может открыто ставить вопрос о войне или ее цене, однако у них нет желания продолжать агрессию против Украины.
Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям,
– объяснил Зеленский.
Это отражается и в государственной политике России. Так как, вкладываясь в пропаганду, "они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей".
По мнению президента, если эту пропаганду и искусственные агрессивные процессы убрать, – ситуация будет выглядеть совсем иначе.
"Возможно, если и сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях", – подытожил Зеленский.
Что этому предшествовало: коротко
- Президент России Владимир Путин сделал скандальное заявление, что якобы не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но якобы не понимает зачем она. Аргументировал свою гипотезу тем, что якобы все вопросы Украины решаются не в Киеве.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все вопросы Украины решаются только украинским государством".
- Также украинский президент ответил на скандальное заявление Путина о "едином народе". Он сказал, что украинцы и россияне единым народом никогда не были.