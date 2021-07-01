Российский народ не хочет эскалаций и кровавых экспансий, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что российский народ не хочет эскалаций и кровавых экспансий. Но вкладываясь в пропаганду, они сами потребляют ее и подчиняются ей.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал, отвечая на вопрос, не свидетельствует ли поддержка россиянами украинской сборной на Евро-2020 о том, что в российском обществе нарастают ожидания относительно того, что война наконец прекратится.

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Россияне не хотят эскалации, – Зеленский

Президент рассказал: если непредвзято взглянуть на общественные настроения в России, то будет заметно четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины.

Российский народ точно не хочет каких-либо эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего любопытства, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру,

– заявил президент.

И это было "не искусственное любопытство", а реальные ожидания, которые есть.

Пропаганда загоняет людей в непонимание

Владимир Зеленский объяснил, что российское общество не может открыто ставить вопрос о войне или ее цене, однако у них нет желания продолжать агрессию против Украины.

Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям,

– объяснил Зеленский.

Это отражается и в государственной политике России. Так как, вкладываясь в пропаганду, "они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей".

По мнению президента, если эту пропаганду и искусственные агрессивные процессы убрать, – ситуация будет выглядеть совсем иначе.

"Возможно, если и сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях", – подытожил Зеленский.

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