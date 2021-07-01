Таку заяву Володимир Зеленський зробив, відповідаючи на питання, чи не свідчить підтримка росіянами української збірної на Євро-2020 про те, що в російському суспільстві наростають очікування щодо того, що війна нарешті припиниться.

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Росіяни не хочуть ескалації, – Зеленський

Президент розповів – якщо неупереджено глянути на суспільні настрої в Росії, то буде помітно чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України.

Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій. Згадайте ту хвилю щирої цікавості, яка виникла одразу після моєї пропозиції президенту Росії зустрітись і знайти шлях до миру,

– заявив президент.

І це була "не штучна цікавість", а реальні очікування, які є.

Пропаганда заганяє людей в нерозуміння

Володимир Зеленський пояснив, що російське суспільство не може відкрито ставити питання про війну чи її ціну, проте у них немає бажання продовжувати агресію проти України.

Зрозуміло, що машина пропаганди, яка вже давно працює в Росії, заганяє людей у повне нерозуміння правил сучасного світу та у ненависть стосовно сусідів,

– пояснив Зеленський.

Це відображається й у державній політиці Росії. Адже, вкладаючись у пропаганду, "вони самі несвідомо чи підсвідомо споживають цю пропаганду і підкоряються їй.

На думку президента, якщо цю пропаганду та штучні агресивні процеси прибрати, – ситуація виглядатиме зовсім інакше.

"Можливо, якщо й сам президент Росії вийде з-під впливу цієї пропагандистської картини, то буде очевидним, що нам дійсно є про що розмовляти. Не про міфи, а про реалії", – підсумував Зеленський.

Що цьому передувало: коротко