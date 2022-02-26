"Русский поезд, иди на х*й!": ВСУ взорвали все железнодорожные узлы с оккупантом

ВСУ продолжают активно и храбро защищать украинские земли от российских оккупантов. Наши военные проводят все мероприятия, которые помогут остановить агрессора.

Российские оккупанты продолжают обстрелы и наступление на территорию Украины. Атаки врага благодаря ВСУ успехом не завершаются, противник терпит большие потери людей, техники и имеет проблемы со снабжением.

Кстати Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ

Уничтожение железнодорожного сообщения с Россией

У РЖД была цель доставить технику и людей на территорию Украины. Россияне хотели воплотить это под видом гуманитарных целей.

Чтобы предотвратить эти действия оккупанта, ВСУ уничтожили железнодорожные узлы, связывающие украинские железные дороги с железными дорогами врага.

Россияне хотели возобновить связь с центральным штабом Укрзализныци, но украинские диспетчеры ответили им ярким отказом:

Русский поезд, иди на х*й!

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