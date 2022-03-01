"Русский военный корабель, иди нах*й": в Украине выпустят новые почтовые марки

Укрпочта объявила конкурс среди украинских художников и иллюстраторов. Планируется выпустить марки "Русский военный корабель, иди нах*й".

В 2022 году украинской почтовой марке исполнилось 30 лет. В честь этой даты в Укрпочте хотели провести немало мероприятий. Однако из-за циничного нападения России на Украину все запланированные события изменили.

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Так, Укрпочта объявила о запуске конкурса на почтовую марку "Русский военный корабль, иди на х*й!". Организаторы подчеркнули, что марка будет обязательно международной, чтобы в каждой стране могли получить письмо с таким месседжем.

Детали конкурса на почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах*й"

Укрпочта призвала украинских иллюстраторов и художников разработать эскизы. Все участники конкурса должны:

отправить свои работы до 4 марта по электронному адресу mukhina-nv@ukrposhta.ua;

по электронному адресу в сообщении следует указать отметку "Конкурс", а также фамилию и имя автора эскиза, его контактные данные (номер телефона или электронный адрес);

Эскиз следует передавать в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg.

Количество работ от одного автора не будет ограничено, поэтому художники могут отправить сразу несколько эскизов почтовой марки. Победителя будут определять путем народного голосования на официальной фейсбук-странице Укрпочты. Марку "Русский военный корабель, иди на х*й!" выпустят широким тиражом.

На этом Укрпочта может не остановиться. После атаки рашистов на Бабий Яр может появиться новый конкурс или даже серия под названием "русские путями нацистов".

Почему именно фраза "Русский военный корабль, иди нах*й".

Слова "Русский военный корабель, иди нах*й" стали символом украинского противостояния рашистам, которые ночью 24 февраля цинично начали полномасштабную войну. В соцсетях украинцы активно распространяют фото с этой фразой.

Авторами этих слов являются пограничники с острова Змеиный. Когда к ним приблизился военный корабль России и предложил сложить оружие, украинцы не сдались и ответили им: "Русский военный корабль, иди нах*й".

28 февраля ВМС ВСУ сообщили, что пограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену.

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