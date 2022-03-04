Русский военный корабель – иди на**: разрушители мифов тоже с Украиной
Источник:твітер України
Многие популярные люди со всего мира поддерживают Украину. Отреагировал на агрессию России и Джеймс Хайнеман из "Разрушителей мифов".
Он записал видеообращение, которое активно распространилось по сети. В нем он указал направление, в котором нужно двигаться России.
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Хайнеман обратился к российским военным
"Я – Джеймс Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно что-то сказать... Русский военный корабль – иди на**", – подчеркнул он.
Хайнеман обратился к российским оккупантам и попросил их забираться домой из Украины: "Вы знаете, что делаете неправильно".
Украинцы – молодцы,
– добавил Хайнеман.
Хайнеман указал России, куда ей двигаться: смотрите видео
Отметим, что украинский лозунг "русский военный корабель – иди на**й" активно покоряет мир. Политики, известные компании и селебрити активно показывают свою позицию.
Интересно, что Укрпочта объявила конкурс среди украинских художников и иллюстраторов. Там анонсировали выход марок с лозунгом "русский военный корабель – иди на**".
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