"Русский военный корабль, иди на х*й": подборка билбордов с известной фразой по всей Украине
Перед тем, как оккупанты уничтожили пограничников на острове Змеиный, их призвали сдаться. Однако украинцы в ответ послали орков на х*й.
Эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.
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"Русский военный корабль, иди на х*й" посреди украинских улиц
Оккупанты 25 февраля напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар".
Русский военный корабль, иди на х*й!
– ответили отважные украинские пограничники.
Связь с ними оборвалась. Вечером 25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что 13 пограничников, защищавших остров, погибли.
Украинцы помнят ответ украинских пограничников и где только можно распространяют и печатают его. В частности, по состоянию на 28 февраля, десятки билбордов с этой надписью появилось на территории нашего государства.
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В Днепре 27 февраля "послание" начали транслировать на таблоидах, что на остановках общественного транспорта, вместо расписания маршрутов.
Билборд со словами пограничников в Днепре / Фото 056
В Луцке остановки с 27 февраля также посылают на х*й русский корабль.
Луцкие "умные остановки" вместо расписания транслируют послание России / Фото Юлии Дацюк
Украинцы активно демонстрируют позицию / Фото Konkurent
В Одессе люди также посылают оккупантов, создав надпись на пляже.
В Одессе также посылают корабль на х*й / Фото с телеграмму Игоря Криворучко
Посреди Кременчуга, что на Полтавщине, также появились надписи с посланием русскому кораблю.
В Кременчуге люди также посылают оккупантов на х*й / Фото Kremen.today
Сообразительные предприниматели города начали изготавливать сумки с надписью / Фото Kremen.today
Также много надписей "Русский военный корабль, иди на х*й" появились на Бориспольской трассе в Киеве.
Бориспольская трасса также посылает оккупантов на х*й / Фото Kyiv.media
К посланию оркам присоединился Укравтодор.
В Укравтодоре рассказали войску России, куда они могут пойти в Украине / Фото Укравтодор
В Ивано-Франковске также послали россиян на х*й. Мэр города Руслан Марцинкив рассказал, что билборды появились также по области.
Люди хотят, чтобы оккупант покинул нашу землю / Фото из сети
Мэр Ивано-Франковска рассказал, что билборды появились по всему Прикарпатью: смотрите видео
В Сумах, где продолжались ожесточенные бои, также появились патриотические надписи с обращением к матерям россиян, напавших на Украину.
Вот такие вот билборды стоят со вчера (говорится о 27 февраля – 24 канал) в Сумах,
– написал Антон Геращенко.
В Сумах люди обращаются к матерям россиян, напавших на Украину / Фото Антона Геращенко
"Черновицкие рекламщики решили поднять боевой дух! Уже сейчас они печатают борды и ситилайты с уже легендарной цитатой", – написал мэр Черновцов.
Соответствующее сообщение Роман Кличук опубликовал 27 февраля.
В Черновцах также будут надписи с "посланием" к врагу / Фото из Фейсбука Романа Клинчука
ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / инфографика 24 канала
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