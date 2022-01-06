С русскими надписями: к берегам Японии прибило судно без экипажа
Источник:NHK
У берегов Японии появилось загадочное 50-метровое судно без экипажа. На борту, в частности, заметны надписи на русском языке, однако их трудно идентифицировать.
Судно прибило к скалам около префектуры Исикава на побережье Японского моря. По предварительной информации, транспорт изготовили из стали.
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До судна пока не могут добраться и исследовать
На палубе судна размещены 10 столбов, а между ними натянута сетка. Само судно уже частично проржавело. На борту также написан номер 436.Заметьте! В 2021 году Япония спустила на воду первый катер с водородным двигателем. Пассажирский катер рассчитан на 12 персон и работает на водороде.
В японских СМИ же сообщают, что корабль сначала использовали во время военно-морских учений как мишень. Сейчас береговая охрана Японии не может добраться до загадочного объекта. Дело в том, что в регионе продолжается шторм.
Затопленные корабли в Японии: интересный случай
- В Японии в октябре 2021 года из-за землетрясения со дна воды поднялись затопленные корабли. Суда были еще со времен Второй мировой войны.
- На поверхность всплыли 24 японских корабля. Их затопили войска США во время давней битвы за остров.
- Суда переместили в другую часть острова. Отныне их используют как водяное сооружение для защиты от волн, течений льда и наносов.
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