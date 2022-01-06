С русскими надписями: к берегам Японии прибило судно без экипажа

У берегов Японии появилось загадочное 50-метровое судно без экипажа. На борту, в частности, заметны надписи на русском языке, однако их трудно идентифицировать.

Судно прибило к скалам около префектуры Исикава на побережье Японского моря. По предварительной информации, транспорт изготовили из стали.

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До судна пока не могут добраться и исследовать

На палубе судна размещены 10 столбов, а между ними натянута сетка. Само судно уже частично проржавело. На борту также написан номер 436.

В 2021 году Япония спустила на воду первый катер с водородным двигателем. Пассажирский катер рассчитан на 12 персон и работает на водороде.

В японских СМИ же сообщают, что корабль сначала использовали во время военно-морских учений как мишень. Сейчас береговая охрана Японии не может добраться до загадочного объекта. Дело в том, что в регионе продолжается шторм.

Затопленные корабли в Японии: интересный случай

В Японии в октябре 2021 года из-за землетрясения со дна воды поднялись затопленные корабли. Суда были еще со времен Второй мировой войны.

На поверхность всплыли 24 японских корабля. Их затопили войска США во время давней битвы за остров.

Суда переместили в другую часть острова. Отныне их используют как водяное сооружение для защиты от волн, течений льда и наносов.

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