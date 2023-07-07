"Лозунги России умножены на ноль": Зеленский жестко ответил на "выселение" русскоязычных

Лозунги России о том, что она якобы "защищает русскоязычное население" являются пустой болтовней, поскольку за время войны оккупанты убили именно этих людей. Кроме того, захватчики полностью уничтожили города на Востоке Украины, которые тоже говорили по-русски.

Так ответил на вопросы в стиле российской пропаганды во время общение с представителями СМИ Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в Украине никогда не прижимали население из-за языка, сообщает 24 Канал.

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Лозунги России ничего не означают

Во время общения с представителями СМИ в Чехии Президенту Украины задали вопрос в духе российской пропаганды. Один из журналистов поинтересовался, планируют ли власти в будущем выселять не поддерживающее "русский мир" русскоязычное население с освобожденных территорий Крыма и Востока.

Зеленский в ответ пригласил журналиста подойти поближе, чтобы они могли видеть друг друга и посмотрели в глаза. Президент Украины заявил, что такие нарративы навеяны российским диктатором, а люди верят в эту чепуху. Зеленский объяснил, что один из главных лозунгов России, которым они оправдывают полномасштабное вторжение, это "защита русскоязычного населения". Однако ежедневно российские захватчики наносят удары именно по тем регионам, где этого населения было больше.

И почему у России нет поддержки? Потому что главный лозунг России – что они поддерживают людей, говорящих по-русски – умножен на ноль. Потому что они убили большинство людей, которые говорили по-русски. Потому что они уничтожили полностью восточные города – Мариуполь, Бахмут… Просто убили все население,

– жестко ответил Зеленский.

Кроме того, он объяснил, почему общество начало переходить на украинский язык. Зеленский подчеркнул, что украинцы ненавидят Россию, поэтому не хотят общаться на языке страны-агрессора. Он также акцентировал, что в Украине не собираются никого "выселять" из-за русского языка, ведь в стране никогда не притесняли людей из-за этого.

"Поэтому, о чем мы говорим? Кого и куда вытеснять? Из-за языка такого никогда в Украине не было", - подчеркнул Президент Украины.

Российская пропаганда призвала уничтожать украинцев

Кремлевские прихвостни продолжают откровенно призывать к уничтожению украинцев. На одном из главных российских пропагандистских шоу вице-спикер Госдумы Петр Толстой цинично заявил, что "украинцев нужно уничтожать, потому что они стали сильно независимы".

По словам, "братский народ" изменил образ мышления и даже имена. По мнению шута, имени "Ганна" на самом деле не существует, потому что "настоящее" – "Аня". Буква "Г", по словам Толстого, прилагается для того, чтобы "казаться независимыми".

"Просто, чтобы быть более независимой, она поставила букву "Г". И вот все эти независимые будут уничтожены", – выдал пропагандист очередную порцию маразма.