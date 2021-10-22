Русскоязычный канал в Латвии отключили за рекламу сельди как средства против COVID-19
Источник:"Новая газета"
Русскоязычный телеканал "Первый Балтийский" больше не будет работать в Латвии – у него забрали лицензию. И далеко не зря.
Дело в том, что канал показывал в своем эфире сюжет о коронавирусе, который "не является сильно заразным", и с которым можно бороться, стыдно сказать, с помощью сельди.
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного "Первого Балтийского канала". Он ретранслирует, собственно, российский "Первый канал".
Решение принято потому, что в течение года в работе телеканала обнаружили три серьезных нарушения закона об электронных СМИ,
– подчеркнул латвийский регулятор.
И пояснил, какие именно.
- Первое: трансляция программ, созданных другими СМИ.
- Второе: несоблюдение правила о не менее 51% эфирного времени для европейской продукции.
- И третье, самое страшное: канал распространял сведения, которые угрожают здоровью людей.
Решение регулятора еще могут обжаловать в суде. Но постановление говорит, что канал должен прекратить вещание с 26 октября.
Между тем в Украине:
- Журналисты телеканала "UA: Первый" заявили о давлении со стороны Офиса Президента по выбору участников некоторых программ.
- Ситуация приобрела такую огласку, что ее прокомментировал даже Президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, не слишком приветливо: "Я давлю сегодня уже на всех".