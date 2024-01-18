Из соображений безопасности: Умеров отменил свой визит во Францию, – СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 января должен был посетить Францию с официальным визитом. Однако впоследствии стало известно, что глава украинского Минобороны отменил свою поездку.

Это произошло в связи с соображениями безопасности. Отмену визита Умерова также подтвердили и в Министерстве обороны Франции.

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Умеров не поедет во Францию 18 января

Как сообщают журналисты Le Monde, 18 января в Париже должна пройти церемония запуска "артиллерийской коалиции". Ее главная задача – укрепление способности Украины противостоять российской агрессии. Впоследствии стало известно, что Умеров примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

Авторы материала подчеркнули, что коалиция, возглавляемая Францией и Соединенными Штатами, является важной частью Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн), объединяющей более 50 стран, обязывающих поддерживать Киев в его оборонных усилиях.

В пресс-релизе Министерство обороны Франции объявило о совместных усилиях с участием 23 стран для поддержки Украины путем предоставления артиллерийских возможностей, адаптированных к требованиям будущих контрнаступлений. Эта инициатива направлена на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей украинской армии.

Позже в этот день, по информации журналистов, был запланирован визит министра обороны Франции Себастьена Лекорня и Умерова на промышленные объекты компании Nexter в Бурже. Именно там производят САУ "Цезарь", имеющие значительную ценность для Украины. Впоследствии делегация намерена посетить производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дене.

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