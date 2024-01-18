Из соображений безопасности: Умеров отменил свой визит во Францию, – СМИ
Источник:Le Monde
Министр обороны Украины Рустем Умеров 18 января должен был посетить Францию с официальным визитом. Однако впоследствии стало известно, что глава украинского Минобороны отменил свою поездку.
Это произошло в связи с соображениями безопасности. Отмену визита Умерова также подтвердили и в Министерстве обороны Франции.
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Умеров не поедет во Францию 18 января
Как сообщают журналисты Le Monde, 18 января в Париже должна пройти церемония запуска "артиллерийской коалиции". Ее главная задача – укрепление способности Украины противостоять российской агрессии. Впоследствии стало известно, что Умеров примет участие в мероприятии в режиме видеоконференции.
Авторы материала подчеркнули, что коалиция, возглавляемая Францией и Соединенными Штатами, является важной частью Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн), объединяющей более 50 стран, обязывающих поддерживать Киев в его оборонных усилиях.
В пресс-релизе Министерство обороны Франции объявило о совместных усилиях с участием 23 стран для поддержки Украины путем предоставления артиллерийских возможностей, адаптированных к требованиям будущих контрнаступлений. Эта инициатива направлена на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей украинской армии.
Позже в этот день, по информации журналистов, был запланирован визит министра обороны Франции Себастьена Лекорня и Умерова на промышленные объекты компании Nexter в Бурже. Именно там производят САУ "Цезарь", имеющие значительную ценность для Украины. Впоследствии делегация намерена посетить производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дене.
Глава Минобороны Украины поговорил с Остином по телефону
- Министр обороны Украины Рустем Умеров 16 января имел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Это произошло после того, как главу Пентагона выписали из больницы после лечения.
- Министры обсудили последние новости, в частности, ситуацию на фронте в нашем государстве. Кроме того, они высказали планы по заседанию Контактной группы по обороне Украины, которое запланировано на 23 января.
- В ходе разговора Остин заверил Умерова в поддержке со стороны США и других союзников. Министры также договорились поддерживать тесный контакт.