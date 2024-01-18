Це сталося у зв'язку з міркуваннями безпеки. Скасування візиту Умєрова також підтвердили й у Міністерстві оборони Франції.

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Як повідомляють журналісти Le Monde, 18 січня в Парижі має відбутися церемонія запуску "артилерійської коаліції". Її головне завдання – зміцнення спроможності України протистояти російській агресії. Згодом стало відомо, що Умеров візьме участь у заході в режимі відеоконференції.

Автори матеріалу підкреслили, що коаліція, очолювана Францією та Сполученими Штатами, є важливою частиною Контактної групи з оборони України (Рамштайн), яка об'єднує понад 50 країн, що зобов'язуються підтримувати Київ у його оборонних зусиллях.

У пресреліз Міністерство оборони Франції оголосило про спільні зусилля за участю 23 країн для підтримки України шляхом надання артилерійських можливостей, адаптованих до вимог майбутніх контрнаступів. Ця ініціатива спрямована на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб української армії.

Пізніше цього дня, за інформацією журналістів, було заплановано візит міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню та Умерова на промислові об'єкти компанії Nexter у Бурже. Саме там виробляють САУ "Цезар", які мають значну цінність для України. Згодом делегація мала намір відвідати виробника ракет MBDA у Селле-Сен-Дені.

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