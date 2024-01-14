Про неї міністр оборони України розповів у своєму фейсбуці. Він зазначив, що запропонував під час зустрічі створити Міжнародну робочу групу, яка займатиметься питанням виведення російських військ з України.

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Важливо повністю вивести російські війська

Очільник оборонного відомства зазначив, що запропонував створити відповідну робочу групу на рівні міністрів оборони, а також радників з питань національної безпеки.

Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій,

– наголосив Рустем Умєров.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що кожна нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру набирає все більше учасників. Станом на 14 січня представлені понад 80 держав і міжнародних організацій.

Причому мовиться не лише про звичних для нашої країни партнерів з Європи та Північної Америки, а й держав Латинської Америки, Африки, Азії та Океанії.

Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений – для всіх на землі, без виключень,

– зазначив президент.

Зеленський їде до Швейцарії

В Офісі Президента сповістили, що 15 січня у Володимира Зеленського запланований візит до Швейцарської Конфедерації. Відомо, що під час своєї робочої поїздки глава держави зустрінеться з очільниками обох палат парламенту. Також заплановані зустрічі з лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, він братиме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Крім того, глава держави проведе цілу низку двосторонніх зустрічей у рамках свого візиту до Швейцарії.

Зауважимо, що Всесвітній економічний форум у Давосі проходитиме з 15 по 19 січня. На сайті зазначають, що Володимир Зеленський виступить 16 січня.

Спеціальне звернення президента України транслюватимуть у рамках панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". У цій же панелі братимуть участь засновник форуму Клаус Шваб та президент Бьорге Бренде.