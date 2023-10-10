"Юго-восточное направление – дорога в Крым": министр обороны Умеров посетил передовую

Министр обороны Рустем Умеров посетил боевые бригады в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Именно они защищают наше государство на юго-восточном направлении.

В частности, министр заслушал руководителей касательно проблемных вопросов украинской армии на этом участке фронта. Продолжается продвижение на Таврическом направлении.

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Визит Умерова к бойцам

Министр обороны Рустем Умеров побывал на месте базирования оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Там министр заслушал генерала Александра Тарнавского, с которым определил проблемные вопросы и пути их решения. Отдельной темой стал разговор с командованием бригад 10-го армейского корпуса по поводу приоритетов в поставках вооружения и военной техники.

Также Умеров ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье". Упомянули в обсуждении также и другие важные вопросы, такие как противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы.

Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв. Благодарны каждому и каждой. Вместе к победе,

– отметил Рустем Умеров.

В ходе встречи с личным составом на фронте Рустем Умеров также наградил военных, проявивших себя в боях с врагом.

Пребывание Умерова на Таврическом направлении / Минобороны

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