"Юго-восточное направление – дорога в Крым": министр обороны Умеров посетил передовую
Источник:Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров посетил боевые бригады в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Именно они защищают наше государство на юго-восточном направлении.
В частности, министр заслушал руководителей касательно проблемных вопросов украинской армии на этом участке фронта. Продолжается продвижение на Таврическом направлении.
Смотрите также Россияне снова пошли в наступление: как через неделю изменилась карта фронта
Визит Умерова к бойцам
Министр обороны Рустем Умеров побывал на месте базирования оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Там министр заслушал генерала Александра Тарнавского, с которым определил проблемные вопросы и пути их решения. Отдельной темой стал разговор с командованием бригад 10-го армейского корпуса по поводу приоритетов в поставках вооружения и военной техники.
Также Умеров ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье". Упомянули в обсуждении также и другие важные вопросы, такие как противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы.
Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв. Благодарны каждому и каждой. Вместе к победе,
– отметил Рустем Умеров.
В ходе встречи с личным составом на фронте Рустем Умеров также наградил военных, проявивших себя в боях с врагом.
Пребывание Умерова на Таврическом направлении / Минобороны
Ситуация на фронте: последние новости
- ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки. Военные нанесли врагу урон и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Александр Тарнавский сообщил об успехах ВСУ вблизи Вербового, что на Мелитопольском направлении В этом направлении враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений и 455 раз вел обстрел из артиллерии.
- Россия беспокоится из-за наступления ВСУ и возводит укрепление у Токмака – оккупанты заливают окопы бетоном и делают блиндажи. Это должно обеспечить дополнительную защиту русских солдат и командного состава от обстрелов.