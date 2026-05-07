Умеров прибыл в Майами на переговоры, – Reuters

Один из главных переговорщиков Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими представителями. Чиновник сейчас находится в Майами.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Что известно о визите Умерова в Майами?

По данным агентства, Рустем Умеров прибыл в Майами для встречи с американскими представителями на фоне того, что мирные переговоры, направленные на мирное урегулирование войны, зашли в тупик за последние месяцы.

Reuters констатирует, что долгое время в Киеве надеялись на визит специальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако этого так и не произошло, поскольку внимание Вашингтона сосредоточено на Ближнем Востоке.

Источник не предоставил дополнительных подробностей,

– говорится в статье.

Журналисты напоминают, что последние переговоры при посредничестве США не привели к существенным сдвигам, поскольку Россия продолжает требовать от Украины полного вывода войск со всей территории Донецкой области.

Такое требование касается и той части региона, которую россиянам так и не удалось захватить в течение более 4 лет полномасштабной войны. В свою очередь Киев настаивает, что не уступит подконтрольной ей территории.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и Россией с участием американских представителей состоялся в феврале 2026 года. С тех пор стороны имели только отдельные переговоры с американскими представителями.

Какова сейчас ситуация между сторонами?

Издание напоминает, что ранее Россия объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая на период проведения военного парада в Москве, что имеет большое значение для Кремля. В то же время Украина такую позицию раскритиковала.

Киев убежден, что Россия стремится к прекращению огня только для защиты своего парада, поскольку боится атаки украинских беспилотников, и взамен предложил прекращение огня с 6 мая, которое Москва уже нарушила.

Ни одна из сторон не согласилась с предложениями. Россия угрожала нанести удар по центру Киева, если Украина нападет на Москву. Киев обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, заявив, что будет действовать зеркально,

– резюмировали в агентстве.

