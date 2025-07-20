Это не ссылка, – у Зеленского прокомментировали назначение Умерова секретарем СНБО

Экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался по этому поводу.

В частности, он заявил, что не считает такое назначение позором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Radio NV.

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Что сказал Вениславский о назначении Умерова секретарем СНБО?

По мнению Вениславского, это абсолютно адекватное назначение, учитывая те организационные достижения и навыки, которые есть у Умерова. Он убежден, что бывший министр обороны будет достаточно эффективно управлять Советом национальной безопасности и обороны, который является фактически координационным органом сектора безопасности и обороны и органом при президенте Украины.

Поэтому я считаю, что президент, который является ответственным в государстве за сектор безопасности и обороны, абсолютно взвешенно и сознательно принимает те решения, которые он принимает. Я это решение поддерживаю и не вижу никаких проблем,

– говорит Вениславский.

Он также не согласился с негативными высказываниями своего коллеги по комитету Сергея Рахманина в адрес Умерова. По словам Вениславского, команда Минобороны Украины, которую сформировал Умеров на уровне заместителей достаточно эффективно работала в течение всего времени каденции министра.

Чиновник отмечает, что министр организует работу министерства, а на уровне профильных заместителей, которые занимаются соответствующими направлениями, работа происходила абсолютно адекватно и профессионально.

В то же время Вениславский признал, что есть определенные направления, которые были слабее и Минобороны имело некоторые проблемы, потому что в условиях войны, когда оно получает почти весь государственный бюджет, который формируется за счет поступлений, неизбежно будет вызывать нарекания со стороны представителей оппозиционных коллег.

Однако, по его словам, Умеров имеет очень хорошие контакты на внешнем уровне и демонстрировал то, что наши партнеры, в частности благодаря его личным усилиям, помогали Украине. Не только западные партнеры, а вообще по всему миру, в частности из арабских стран.

Вениславский отметил, что достаточно сложно провести субординацию между министром обороны и секретарем СНБО, ведь фактически этот орган координирует и контролирует деятельность всех составляющих секторов безопасности и обороны, в частности Министерства обороны, разведок, Госпогранслужбы, МВД и других центральных органов исполнительной власти.

В связи с этим, по мнению Вениславского, нельзя говорить, что это назначение какая-то ссылка или существенное понижение, потому что это достаточно широкие полномочия.