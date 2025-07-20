Зокрема, він заявив, що не вважає таке призначення ганьбою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Radio NV.

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Що сказав Веніславський про призначення Умєрова секретарем РНБО?

На думку Веніславського, це абсолютно адекватне призначення, з огляду на ті організаційні здобутки та навички, які є в Умєрова. Він переконаний, що колишній міністр оборони буде достатньо ефективно керувати Радою національної безпеки і оборони, яка є фактично координаційним органом сектору безпеки і оборони та органом при президентові України.

Тому я вважаю, що президент, який є відповідальним в державі за сектор безпеки і оборони, абсолютно виважено і свідомо приймає ті рішення, які він приймає. Я це рішення підтримую і не бачу жодних проблем,

– каже Веніславський.

Він також не погодився з негативними висловлюваннями свого колеги по комітету Сергія Рахманіна на адресу Умєрова. За словами Веніславського, команда Міноборони України, яку сформував Умєров на рівні заступників достатньо ефективно працювала протягом усього часу каденції міністра.

Посадовець зазначає, що міністр організовує роботу міністерства, а на рівні профільних заступників, які займаються відповідними напрямами, робота відбувалася абсолютно адекватно і фахово.

Водночас Веніславський визнав, що є певні напрямки, які були слабшими й Міноборони мало деякі проблеми, тому що в умовах війни, коли воно отримує майже весь державний бюджет, який формується коштом надходжень, неминуче буде викликати нарікання з боку представників опозиційних колег.

Проте, за його словами, Умєров має дуже гарні контакти на зовнішньому рівні та демонстрував те, що наші партнери, зокрема завдяки його особистим зусиллям, допомагали Україні. Не тільки західні партнери, а загалом по всьому світі, зокрема з арабських країн.

Веніславський зазначив, що досить складно провести субординацію між міністром оборони та секретарем РНБО, адже фактично цей орган координує та контролює діяльність всіх складових секторів безпеки й оборони, зокрема Міністерства оборони, розвідок, Держприкордонслужби, МВС та інших центральних органів виконавчої влади.

У зв'язку з цим, на думку Веніславського, не можна говорити, що це призначення якесь заслання чи істотне пониження, тому що це достатньо широкі повноваження.