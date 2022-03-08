Ryanair обещает первым вернуться в Украину, когда это будет безопасно сделать

Россия вторглась в Украину 24 февраля, в результате чего ни одна авиакомпания не летает в Украину. Первым в Украину готов вернуться ирландский лоукостер Ryanair.

Ryanair впервые за 30 лет доставлял гуманитарные грузы своими самолетами

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири обещает, что лоукостер станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину". Сообщается, что Ryanair начнет снова летать в Украину, когда это будет безопасно.

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По словам О'Лири, возобновления полетов в Украину не стоит ждать раньше зимы. Причина в том, что своим вторжением Россия выведет из строя многие системы полетов.

Мы будем первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно, но я подозреваю, что это займет время до следующей зимы, когда, надеюсь, украинцы отправят россиян туда, откуда они пришли,

– заявил гендиректор Ryanair.

В Ryanair заявили, что помогают воссоединить семьи

Ирландский лоукостер увеличил количество заказов в Польшу. По состоянию на 8 марта в Польшу выехало 1,2 миллиона украинцев.

Сообщается, что члены семьи улетают в Польшу, чтобы воссоединиться с украинскими беженцами.

О'Лири также заявил, что Ryanair доставлял гуманитарные грузы своими самолетами в польские аэропорты в сотрудничестве с украинскими посольствами.

Авиакомпания делала это впервые за 30 лет.

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