Ryanair вперше за 30 років доставляв гуманітарні вантажі своїми літаками

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі обіцяє, що лоукостер стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну". Повідомляється, що Ryanair почне знову літати в України, коли це буде безпечно.

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За словами О'Лірі, відновлення польотів до України не варто чекати раніше зими. Причина в тому, що своїм вторгненням Росія виведе з ладу багато систем польотів.

Ми будемо першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно, але я підозрюю, що це займе час до наступної зими, коли, сподіваюся, українці відправлять росіян туди, звідки вони прийшли,

– заявив гендиректор Ryanair.

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Ірландський лоукостер збільшив кількість замовлень до Польщі. Станом на 8 березня до Польщі виїхало 1,2 мільйона українців.

Повідомляється, що члени родини летять у Польщу, щоб возз'єднатися з українськими біженцями.

О'Лірі також заявив, що Ryanair доставляв гуманітарні вантажі своїми літаками до польських аеропортів у співпраці з українськими посольствами.

Авіакомпанія робила це вперше за 30 років.

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