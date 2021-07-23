Гибель птиц и рыбы в прудах Голосеевского парка: эксперты подтвердили отравление химикатами

Работники Государственной экологической инспекции проанализировали воду в Ореховатских прудах, где массово погибли утки и рыбы. Предположения активистов подтвердились – неизвестные слили в водоем ядовитые химические вещества.

Инспекторы отметили, что во время обследования воды с поверхности пруда никаких посторонних запахов, цветения или примесей не заметили. Однако во время анализа стало понятно, от чего погибли животные.

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Эксперты утверждают, что кислорода рыбе должно было хватать, поскольку в воде его уровень составлял 9,32 – 9,95 миллиграмма на кубический дециметр при норме не ниже 4.

Могли слить через ливнестоковую канализацию

В Госэкоинспекции рассказали, что температура воды в пруду составляла +23,7...+24,6 градуса.

При этом в воде зафиксировали повышение общего уровня железа в концентрациях 0,706 – 0,729 миллиграмма на кубический дециметр.

Кроме того, в прудах обнаружили повышенное химическое потребление кислорода – на уровне 120 – 128 мгО на дециметр кубический, что превышает норму в 4 раза.

В связи с этим, есть основания предположить, что в пруд были намеренно сброшены неустановленные ядовитые химикаты, которые стали причиной массовой гибели рыбы и птичек. Эти же химикаты могли попасть в каскад прудов через ливнестоковую канализацию,

– отметили экоинспекторы.

Окончательные результаты исследования в Госэкоинспекции обещают подготовить в начале следующей недели. Материалы анализов передадут в полицию.