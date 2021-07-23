Інспектори зазначили, що під час обстеження води з поверхні ставка ніяких сторонніх запахів, цвітіння чи домішок не помітили. Однак під час аналізу стало зрозуміло, від чого загинули тварини.

Дивіться також Ймовірно, хімічні скиди: у Голосіївському парку в Києві на ставках масово загинули птахи та риба

Експерти стверджують, що кисню рибі мало вистачати, оскільки у воді його рівень становив 9,32 – 9,95 міліграми на кубічний дециметр при нормі не нижче 4.

Могли злити через ливнестокову каналізацію

У держекоінспекції розповіли, що температура води у ставку становила +23,7...24,6 градусів.

При цьому у воді зафіксували підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 – 0,729 міліграми на кубічний дециметр.

Крім того, у ставках виявили підвищене хімічне споживання кисню – на рівні 120 – 128 мгО на дециметр кубічний, що перевищує норму у 4 рази.

У зв’язку з цим, є підстави припустити, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок. Ці ж хімікати могли потрапити до каскаду ставків через ливнестокову каналізацію,

– зазначили екоінспектори.

Остаточні результати дослідження у держекоінспекції обіцяють підготувати на початку наступного тижня. Матеріали аналізів передадуть до поліції.