Інспектори зазначили, що під час обстеження води з поверхні ставка ніяких сторонніх запахів, цвітіння чи домішок не помітили. Однак під час аналізу стало зрозуміло, від чого загинули тварини.
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Могли злити через ливнестокову каналізацію
У держекоінспекції розповіли, що температура води у ставку становила +23,7...24,6 градусів.
При цьому у воді зафіксували підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 – 0,729 міліграми на кубічний дециметр.
Крім того, у ставках виявили підвищене хімічне споживання кисню – на рівні 120 – 128 мгО на дециметр кубічний, що перевищує норму у 4 рази.
У зв’язку з цим, є підстави припустити, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок. Ці ж хімікати могли потрапити до каскаду ставків через ливнестокову каналізацію,
– зазначили екоінспектори.
Остаточні результати дослідження у держекоінспекції обіцяють підготувати на початку наступного тижня. Матеріали аналізів передадуть до поліції.