Рыцари Зимнего Похода разбили российскую технику: красивое видео

18 марта 2022 , 09:28
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Источник:

фейсбук 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Техники российских захватчиков на украинской земле стало еще меньше. Военные из бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обезвредили расчет оккупантов.

Украинские защитники продолжают успешно расправляться с российскими захватчиками и их техникой. Своими успехами поделилась и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Российской техники стало еще меньше

Технику противника обезвредил 5-й резервный батальон бригады. Военные обнародовали в сети эмоциональное видео уничтожение расчета оккупантов.

Напомним, накануне Силы сопротивления Сиверщины под Прилуками на Черниговщине разбили очередную группу захватчиков. Кроме того, украинские защитники завладели российским "Ураганом".

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(Внимание: содержит нецензурную лексику)

 

Автор: Наталія Пристанська