Несколько реакций на бурное обсуждение рынка азартных игр

1. Рынок азартных игр уже был запрещен с 2009 по 2020 год. Правда, этот запрет не работал, и все обо всем знали.

2. Легальный рынок азартных игр – это 13 юридических лиц, которые работают на "земле" и 17 – в сети интернет.

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3. Нелегальный рынок азартных игр – это более 600 сайтов (это только те, о которых известно КРАИЛ и по которым мы совместно с правоохранителями ведем работу для блокировки доступа на территории Украины).

Напоминаю, что задача КРАИЛ – максимально ограничить незаконную деятельность и эффективно регулировать именно на легальных организаторов.

4. Лудомания. В КРАИЛ работает Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх. КРАИЛ осуществляет проверки организаторов на соблюдение процедуры идентификации игроков, информация о которых была добавлена в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх.

С конца прошлого года и до сих пор мы провели 6 проверок. Нарушения выявили в 4 случаях. Наложены штрафы в размере 14 миллионов гривен. Проверки продолжаем.

5. Косвенная реклама азартных игр под видом спонсорства и ее количество – это не хорошо. Но этот момент точно не останется без внимания КРАИЛ.

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6. По данным НБУ, в 2023 году украинцы ежедневно тратили в онлайн-казино около 400 миллионов гривен. Именно тратили, а не проигрывали. Ведь пополнение игровых аккаунтов – это не всегда проигрыш. Еще есть выплаты на карточку (выигрыша или возврата ставок), а это где-то 70 – 80% от депозитов.

Да и вообще сравнивать эти цифры с донатами на Вооруженные Силы Украины – некорректно. Тогда так же их можно сравнить с тратами украинцев в магазинах и ресторанах ежедневно (и это не про товары первой необходимости).