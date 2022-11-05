Почему некоторые международные компании не хотят покидать рынок России: объяснение предпринимателя

Некоторые международные компании не желают покидать рынок России. Они продолжают работать и в Украине, и в стране, атаковавшей наше государство.

Об этом 24 каналу рассказал украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Довгополый. Ранее сообщалось о том, что магазин Nike в Москве открылся под новым именем.

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Страны, требующие внимания

Довгополый отметил, что есть страны, которые нуждаются во внимании, потому что их компании не желают выходить с рынка России. В частности, Китай, чей Huawei применил самосанкции, ведь ему важен рынок Евросоюза и США. Германия испытывает некую историческую вину и благодарность за то, что СССР когда-то освободил их от нацистов.

Франция, которая еще более исторически завязана на Россию, связи которой с Россией культурно работают уже несколько столетий. Там даже в некоторых школах дети учат русский. Там отношения эти разорвать очень тяжело,

– отметил украинский предприниматель.

Ориентированность компаний

Он продолжил, если совет директоров компании ориентирован на международное сообщество, то ему легче принять решение о выходе из России. Если это локальный бизнес, например Bosch или Ашан, который вообще является семейным бизнесом, то они работают самостоятельно и ни от кого не зависят.

"Они даже цитируют финансистов прошлого, мол, инвестировать нужно даже тогда, когда в стране течет кровь на улицах. Они говорят, что сейчас идеальное время на российском рынке", – подчеркнул украинский инвестор.

Довгополый объяснил, почему некоторые международные компании не хотят покидать рынок России: смотрите видео

Условия для выхода компаний

По его словам, компании могут выйти с российского рынка, когда потери в России у них будут больше, чем доходы. Ашан получает в России 33% – 35% выручки. Пикетирование в Европе снизило ее всего на 5% – 7%.

Если их финансовые, имиджевые или репутационные потери как работодателей, это может сработать. Я не трогаю табачные и алкогольные компании, потому что пусть курят, пьют и умирают. Однако есть некоторые группы, которые работают у нас по этому направлению,

– подчеркнул эксперт по бизнесу.

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