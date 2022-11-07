Про це 24 каналу розповів український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. Раніше повідомлялось про те, що магазин Nike у Москві відкрився під новим ім'ям.
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Країни, що потребують уваги
Довгополий зазначив, що є країни, які потребують уваги, бо їхні компанії не бажають виходити з ринку Росії. Зокрема, Китай, чий Huawei застосував самосанкції, адже йому важливий ринок Євросоюзу і США. Німеччина відчуває якусь історичну провину й удячність за те, що СРСР колись звільнив їх від нацистів.
Франція, яка ще більш історично зав'язана на Росію, зв'язки якої з Росією культурно працюють уже протягом кількох сторічь. Там навіть у деяких школах діти вчать російську. Там стосунки ці розірвати дуже важко,
– зауважив український підприємець.
Орієнтованість компаній
Він продовжив, якщо рада директорів компанії орієнтована на міжнародну спільноту, то їй легше прийняти рішення про вихід з Росії. Якщо це локальний бізнес, як-от Bosch чи Ашан, що взагалі є сімейним бізнесом, то вони працюють самостійно й ні від кого не залежать.
"Вони навіть цитують фінансистів минулого, мовляв, інвестувати треба навіть тоді, коли у країні тече кров на вулицях. Вони кажуть, що зараз ідеальний час на російському ринку", – наголосив український інвестор.
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Умови для виходу компаній
За його словами, компанії можуть вийти з російського ринку, коли втрати в Росії у них будуть більше, ніж прибутки. Зокрема, Ашан отримує в Росії 33% – 35% виручки. Пікетування в Європі знизили її всього на 5% – 7%.
Якщо їхні фінансові, іміджеві чи репутаційні втрати як роботодавців, то це може спрацювати. Я не чіпаю тютюнові й алкогольні компанії, бо нехай курять, п'ють і вмирають. Однак є деякі групи, які працюють у нас за цим напрямком,
– підкреслив експерт з бізнесу.
Санкції проти Росії: останні новини
- У Росії хочуть створити реєстр "недружніх правовласників". Туди мають намір вносити ті компанії, які підтримують санкції проти країни-агресорки, й згодом застосовувати проти них "контрсанкції".
- Європа, США, а також інші країни розуміють, що Росія втрачає свої політичні позиції. Водночас донедавна більшість акторів міжнародних відносин толерували злочинну діяльність Кремля і не обмежували її політику.
- Японський автомобільний бренд Infiniti, що входить до концерну Nissan, оголосив про вихід з російського ринку. При цьому, компанія продовжить надавати сервісну підтримку авто у межах гарантійних зобов'язань.