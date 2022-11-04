Війна проти України стала переломом у розумінні цивілізованого світу російської проблеми. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Європейська "русофобія"

Тизенгаузен зауважив, що у Європі виникла "політична русофобія", позаяк всім європейським бюрократам дали сигнал "відкрити очі".

Всі сусіди зрозуміли, що Росія – країна терорист. А ось ті, які через дві країни знаходяться – вони вважають за краще "зберігати Путіну обличчя", на жаль. Хоча, зважаючи на економічні показники, Росії вистачить приблизно на півтора року під цими санкціями, які є зараз. Це якщо не зважати на можливі нові санкції,

– пояснив оглядач.

Експерт зазначив, що донедавна європейські країни погоджувалася з російським інформаційним порядком денним. Це також було можливим через те, що росіяни витрачали величезну купу грошей, зокрема в Європі та США на лобістську діяльність.

"Тільки у США росіяни офіційно витрачали близько 300 мільйонів доларів на лобізм. Також у Європі багато грошей витрачали на "білий", "сірий" та "чорний" лобізм. Але Європа нарешті вирішила, що раніше "заплющувала очі" на багато запитань", – пояснив оглядач.

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Лояльність Заходу

За словами політолога, після окупації Криму росіяни отримали "м'які" санкції, хоча після війни 2008 року в Грузії, війни в Сирії, а також першої та другої війн проти Ічкерії – взагалі не було ніяких обмежень.

Тоді Європа з усім погоджувалась, а зараз – стара та інертна Європа вирішила не погодилася, оскільки розуміє, що якщо Путін вирішить, що в Україні йому можна все, тоді йому буде "все можна" у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Чехії й будь-де,

– додав політтехнолог.

На його думку, апетити кремлівського диктатора "абсолютно нічим не обмежені".

"Такі апетити обмежені хіба що російським бюджетом та обмеженнями щодо продажу йому озброєнь, які він обійде, якщо йому потрібно буде. Тому зараз Європа та США вирішили не погоджуватися, взявши курс на м'яке та тривале знищення Росії й на "перемелювання" російської військової промисловості. Не одномоментне", – підкреслив Тизенгаузен.

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За його словами, те, що Путін зараз втратив свою харизму та статус регіонального лідера – стало зрозумілим всім, навіть країнам ОДКБ.

"У Путіна ситуація непроста, хоча недооцінювати мобрезерв Росії не можна. Тому Європа та США вирішили передавати Україні озброєння, яке працюватиме проти піхоти. На нас чекає непроста зима, але невідомо, чим Путін керувався при нападі на Україну", – додав аналітик.

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