Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, своїм виходом з зернової угоди російський диктатор намагався влаштувати "голодні ігри".

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Однак у Путіна нічого не вийшло, адже йому дали зрозуміти, що усе може працювати й без Росії.

Насправді Путін зіткнувся з тим, що його просто скасовують. Є така культура скасування зараз на Заході, і вона торкнулася очільника Кремля. Путіна просто викреслюють,

– зазначив Яковенко.

Після того, як російському диктатору дали зрозуміти, що зернова угода працюватиме й без нього, то йому нічого не залишалося, як повернутися.

"А що йому робити? Атакувати турецькі військові кораблі? Навряд чи це можливо. Атакувати кораблі НАТО? Це також неможливо", – зауважив журналіст.

Світові лідери більше не рахуються з Путіним

За словами Яковенка, це вже не перший випадок, коли світові лідери ігнорують Путіна та його думку.

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, який відбувся у вересні, очільника Кремля зустрічали як керівника другорядної країни.

Згодом історія повторилася в Астані, де президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився говорити з Путіним про Україну без представників Києва.

Російський журналіст зазначив, що усе це свідчить про перетворення російського диктатора з суб'єкта світової політики на об'єкт.

Путін стає трохи комічною людиною, яка намагається щось зробити та далі вдавати з себе лідера великої держави. Однак таким його вже ніхто не вважає,

– сказав Яковенко.

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