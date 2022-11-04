Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, своим выходом из зернового соглашения российский диктатор пытался устроить "голодные игры".
К теме Очень большое унижение для россиян: почему Путин вернулся в зерновое соглашение
О чем свидетельствует возвращение России к зерновому соглашению
Однако у Путина ничего не получилось, ведь ему дали понять, что все может работать без России.
На самом деле, Путин столкнулся с тем, что его просто отменяют. Есть такая культура отмены сейчас на Западе, и она затронула главу Кремля. Путина просто вычеркивают,
– отметил Яковенко.
После того, как российскому диктатору дали понять, что зерновое соглашение будет работать и без него, ему ничего не оставалось, как вернуться.
"А что ему делать? Атаковать турецкие военные корабли? Вряд ли это возможно. Атаковать корабли НАТО? Это тоже невозможно", - заметил журналист.
Мировые лидеры больше не считаются с Путиным
По словам Яковенко, это уже не первый случай, когда мировые лидеры игнорируют Путина и его мнение.
- На состоявшемся в сентябре саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде главу Кремля встречали как руководителя второстепенной страны .
- Впоследствии история повторилась в Астане, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался говорить с Путиным об Украине без представителей Киева.
Российский журналист отметил, что все это свидетельствует о превращении российского диктатора из субъекта мировой политики в объект.
Путин становится немного комическим человеком, который пытается что-то сделать и дальше изображать из себя лидера великого государства. Однако таким его уже никто не считает,
– сказал Яковенко.
Игорь Яковенко рассказал о том, как Путин стал посмешищем: смотрите видео
Возвращение России к зерновому соглашению: что известно
- Россия 29 октября досрочно вышла из соглашения по экспорту зерна из Украины. Это произошло после взрывов в Севастополе , в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Однако в ООН заявили, что приостановка Россией участия в зерновом соглашении не означает , что само соглашение утратило силу. Так что инспекторы ООН продолжили проверку судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов.
- А уже 2 ноября Владимир Путин заявил, что получил "необходимые гарантии украинской стороны" и подтвердил, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения . Впрочем, диктатор добавил, что Россия-де оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если эти "гарантии" будут нарушены.
- Как подчеркнули в МИД Украины, никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже действующих в зерновом соглашении, Украина не принимала .