Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, своим выходом из зернового соглашения российский диктатор пытался устроить "голодные игры".

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О чем свидетельствует возвращение России к зерновому соглашению

Однако у Путина ничего не получилось, ведь ему дали понять, что все может работать без России.

На самом деле, Путин столкнулся с тем, что его просто отменяют. Есть такая культура отмены сейчас на Западе, и она затронула главу Кремля. Путина просто вычеркивают,

– отметил Яковенко.

После того, как российскому диктатору дали понять, что зерновое соглашение будет работать и без него, ему ничего не оставалось, как вернуться.

"А что ему делать? Атаковать турецкие военные корабли? Вряд ли это возможно. Атаковать корабли НАТО? Это тоже невозможно", - заметил журналист.

Мировые лидеры больше не считаются с Путиным

По словам Яковенко, это уже не первый случай, когда мировые лидеры игнорируют Путина и его мнение.

На состоявшемся в сентябре саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде главу Кремля встречали как руководителя второстепенной страны .

Впоследствии история повторилась в Астане, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался говорить с Путиным об Украине без представителей Киева.

Российский журналист отметил, что все это свидетельствует о превращении российского диктатора из субъекта мировой политики в объект.

Путин становится немного комическим человеком, который пытается что-то сделать и дальше изображать из себя лидера великого государства. Однако таким его уже никто не считает,

– сказал Яковенко.

Игорь Яковенко рассказал о том, как Путин стал посмешищем: смотрите видео

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