С начала войны количество вакансий в Украине упало в 15 раз: какая ситуация сейчас

Начало полномасштабного вторжения россии в Украину повлияло на рынок труда. Количество вакансий существенно снизилось.

Однако сейчас ситуация начинает нормализоваться. Об этом 24 каналу рассказал Артур Михнов – соучредитель и руководитель проекта Work.ua.

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По его словам, с 24 февраля произошел глубочайший кризис на рынке труда за последние 16 лет существования сайта Work.ua.

До войны на портале было более 90 тысяч актуальных вакансий, которые ежемесячно возобновлялись. В марте 2022 года эта цифра катастрофически упала.

После начала войны количество вакансий в Украине упало в 15 раз – до 6 тысяч актуальных вакансий. Это было сложно пережить и люди это чувствовали,

– сказал Михнов.

Вместе с тем есть и положительные новости. Последние четыре месяца специалисты наблюдают тренд по росту.

"Это фактически еще 50% новых вакансий добавляется ежемесячно. Даже сейчас летом рост продолжается. Конкуренция высока", – добавил он.

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По итогам I полугодия самая высокая зарплата в июне – 32,5 тысяч гривен у дальнобойщиков. Также с начала 2022 года выросли зарплаты у рихтовщиков (+10%) и операторов колл-центров (+84%).

В начале войны чаще всего работодатели стали искать водителей, предложений для продавцов уменьшилось на 40%, а к самым актуальным добавились вакансии разнорабочих на строительство.

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