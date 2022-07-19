Однак зараз ситуація починає нормалізовуватись. Про це 24 каналу розповів Артур Міхнов – співзасновник і керівник проєкту Work.ua.

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За його словами, від 24 лютого сталася найглибша криза на ринку праці за останні 16 років існування сайту Work.ua.

До війни на порталі було понад 90 тисяч актуальних вакансій, які поновлювалися щомісяця. У березні 2022 року ця цифра катастрофічно впала.

Після початку війни кількість вакансій в Україні впала в 15 разів – до 6 тисяч актуальних вакансій. Це було складно пережити і люди це відчували,

– сказав Міхнов.

Разом з тим, є й позитивні новини. Останні чотири місяці фахівці спостерігають тренд на зростання.

"Це фактично ще 50% нових вакансій додається щомісяця. Навіть зараз, влітку, зріст триває. Конкуренція висока", – додав він.

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За підсумками I півріччя найвища зарплата у червні – 32,5 тисячі гривень у далекобійників. Також від початку 2022 року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів кол-центрів (+84%).

На початку війни найчастіше роботодавці стали шукати водіїв, пропозицій для продавців поменшало на 40%, а до найактуальніших додались вакансії різноробочих на будівництво.

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