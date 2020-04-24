Миллиарды задолженности на рынке электроэнергии: что будет делать Украина

Часть долгов возникла из-за населения, другая – неэффективного рынка. Все это влияет на обычных украинцев, хоть и косвенно.

Пока что для населения ничего не меняется. И в дальнейшем действует один тариф, плюс льготный и ночной. Однако цены на электроэнергию для предприятий напрямую влияют на кошельки украинцев. Чем дороже электроэнергия, тем дороже другие тарифы (вода, газ, тепло). Ведь предприятия включают в структуру тарифа расходы на электроэнергию, которые являются высокими и местами достигают трети того, что мы, например, видим в платежке за воду.

Рассказываем в материале 24 канала из-за чего возник кризис неплатежей и долговой кризис, как планируют решить проблему и почему населению необходимо платить коммуналку во время карантина.

Стоит знать Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

Кризис неплатежей в электроэнергетике

На рынке электроэнергии сейчас рекордные долги.

Долги:

5 миллиардов гривен долгов перед Укрэнерго, 4,7 миллиарда из них задолжало население;

долгов перед Укрэнерго, из них задолжало население; Укрэнерго задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель";

гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель"; "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов (перед производителями возобновляемой энергетики – 6,3 миллиарда гривен, перед Энергоатомом – 4 миллиарда гривен и перед Укргидроэнерго – 200 миллионов гривен).

Стоит разделять проблему задолженности на рынке электроэнергии:

Есть долги, сформированные до перехода на рынок в 2019 году, но они никуда не делись и висят балластом.

Что произошло в 2019?1 июля 2019 года в Украине ввели новый рынок электроэнергии, европейскую модель. Нет фиксированных цен на электроэнергию для предприятий, как это есть для населения. Предприятия и поставщики могут заключать договоры, в которых цена на электроэнергию привязана к оптовым ценам на электроэнергетических биржах.

Другие долги – формируются уже сейчас в период карантина. Например, 4,7 миллиарда – долг населения перед поставщиками универсальной услуги (то есть поставщиками электроэнергии, которые поставляют свет всем нам).

У нас на рынке энергетики нарастает кризис неплатежей и кризис задолженности и только частично она связана с коронавирусом, который просто ее усилил,

– отметил Владимир Кудрицкий с "Укрэнерго".

Кудрицкий связывает это с перепроизводством электроэнергии и моделью возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии перед гарантированными покупателями. Сфера работает себе в убыток из-за того, что власть принимала решения без предварительного расчета последствий.

Почему возник кризис неплатежей?

Кризис неплатежей возник потому, что государство на время карантина отменило начисление штрафов за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

В то же время глава Минэнергетики отметила, что поручение Кабмина по неотключению за неуплату, потребители восприняли как возможность не платить.

Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам нужно платить зарплату, энергетическим компаниям надо платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемию,

– считает Буславец, глава Минэнергетики.

Полезно Как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома

Как решать проблемы?

В Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии и вопросы сертификации оператора системы передачи".

Законопроект касается оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Он частично решит проблему долгов Укрэнерго перед “гарантированным покупателем”, и долги “гарантированного покупателя” перед генерацией.

В Раде хотят осуществить сертификацию оператора системы передачи электрической энергии согласно требованиям Третьего энергопакета Европейского Союза. Кроме решения проблем с долгами, это урегулирует вопрос сертификации оператора системы передачи электрической энергии по модели отделения ISO.

Модель ISO (модель независимого системного оператора) предусматривает

частичное разделение: магистральные сети остаются в собственности энергокомпаний,

но передаются в управление независимой организации, которая осуществляет диспетчерское

управление (НСО).

Коротко о главных изменениях:

Частично нашли решение как покрыть потери из-за кризиса неплатежей. Предлагают использовать доходы от распределения пропускной способности межгосударственного сечения. Эти деньги необходимы для обеспечения деятельности в сфере электроэнергетики.

Операторы систем передачи (ОСП) станут более независимыми. Авторы проекта изменений отмечают, что “оператор системы передачи должен быть равноудаленным от участников рынка и не предоставлять преимуществ отдельным участникам рынка.

В то же время деятельность владельца системы передачи будет контролировать регулятор и в случае нарушений, будет налагать штрафы. Также осуществлять контроль за тарифами.

Вводят модель отделения ISO. Считают, что это укрепит уровень безопасности в поставках в электроэнергетике Украины.

Зато представители предприятий видят другое решение проблемы. Они просят власти:

присылать субсидии сразу предприятиям, а не населению;

реструктуризировать долги предприятий на 10 лет или списать;

изменить тарифную политику.

Украинская электроэнергия самая дорогая в Европе

Электроэнергия в Украине в разы дороже, чем в Европе. 21 апреля средневзвешенная цена увеличилась на 9,3% по сравнению с прошлой неделей до 1286 гривен за мегаватт-час. Для промышленных потребителей Бурштынского энергоострова (Закарпатская и часть Львовской и Ивано-Франковской областей, которые обслуживает ДТЭК Рината Ахметова) цена еще выше – 1766 гривен за мегаватт-час. Для сравнения на европейской бирже Nord Pool за аналогичный период стоимость электроэнергии стоила 5,18 евро за мегаватт-час (152,4 гривне по курсу 21 апреля). Об этом сообщает finance.ua.

В некоторых европейских странах на прошлой неделе была отрицательная цена на электроэнергию. Предприятия доплачивали потребителям, чтобы не останавливать своих мощностей. В частности, это было в Словакии, Чехии, Франции, германии и Бельгии, передает "Укринформ".



Зеленые тарифы / Фото Unsplash

Что не так с зелеными тарифами?Зеленый тариф – это тариф, по которому оптовый рынок электрической энергии Украины обязан закупать электрическую энергию, произведенную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии. Цену и объемы устанавливает Регулятор. Идея сама по себе хорошая, но ее не удалось качественно внедрить в Украине. Льготами пользуются крупные компании, которые являются монополистами на рынке электроэнергии. А ограничение и регулирование со стороны государства мешает рынку заработать действительно открыто.

Важно Украина живет во время наибольшего кризиса: Буславец обнародовала колоссальные долги за электроэнергию

Игроки на рынке электроэнергетики: