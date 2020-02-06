Рынок земли: Рада рассмотрела около 180 поправок и продолжит завтра

Верховная Рада 6 февраля успела рассмотреть около 180 поправок законопроекта о рынке земли – это примерно 5% от всех 4 тысяч внесенных правок. Вечернее заседание парламента закрыли, поэтому Рада 7 февраля продолжит рассмотрение законопроекта во втором чтении.

О продолжении рассмотрения законопроекта о рынке земли в пятницу объявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, закрывая вечернее заседание Рады.

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Добавим, что целое вечернее заседание парламента представители фракции "Батькивщина", в том числе Юлия Тимошенко, стояли возле стола президиума, что не позволило вести заседание спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Лишь после того, как заседание было закрыто, Разумков смог зайти в президиум Рады.

Заметим, что нардепам понадобится примерно 4 пленарных недели, чтобы рассмотреть все правки.

Как Верховная Рада рассматривала 6 февраля законопроект о рынке земли

Большинство нардепов от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект. Это произошло после визита на заседание фракции президента Владимира Зеленского, который побывал там, чтобы обсудить с нардепами земельную реформу. Однако голосов "слуг" не хватило, чтобы окончательно одобрить законопроект.

Против открытия рынка земли вышли протестовать под стены Рады более тысячи человек.

А тем временем нардепы в Раде устроили громкую перепалку и стычки, споря о законопроекте. Депутаты от "Батькивщины" блокировали президиум, поэтому пришлось объявить перерыв в заседании. Вернувшись в зал, нардепы устроили новую потасовку.

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Смотрите видео столкновений в Совете и блокирование президиума:

Главные правки к законопроекту О рынке земли

Иностранные граждане смогут покупать землю только после проведения референдума по этому вопросу.

Ограничения концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии было 200 тысяч гектаров.

Банки также смогут владеть землей, но только той, которую фермеры внесли как залог за кредит.

Покупать землю можно будет только в безналичной форме. Покупатель должен будет иметь документы, подтверждающие происхождение денег.

Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

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