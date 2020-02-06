21:13
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Ринок землі: Рада розглянула близько 180 поправок і продовжить завтра

      348 Читать новость на русском
      Законопроєкт про ринок землі Верховна Рада продовжить розглядати 7 лютого / Getty Images

      Верховна Рада 6 лютого встигла розглянути близько 180 поправок до законопроєкту про ринок землі – це приблизно 5% від усіх 4 тисяч внесених правок. Вечірнє засідання парламенту закрили, тож Рада 7 лютого продовжить розгляд законопроєкту в другому читанні.

      Про продовження розгляду законопроєкту про ринок землі у п’ятницю оголосив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, закриваючи вечірнє засідання Ради.

      Важливо: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

      Додамо, що ціле вечірнє засідання парламенту представники фракції "Батьківщина", в тому числі Юлія Тимошенко, стояли біля столу президії, що не дозволило вести засідання спікерові парламенту Дмитрові Разумкову. Лише після того, як засідання було закрите, Разумков зміг зайти до президії Ради.

      Зауважимо, що нардепам знадобиться приблизно 4 пленарних тижні, аби розглянути всі правки.

      Як Верховна Рада розглядала 6 лютого законопроєкт про ринок землі

      Більшість нардепів від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт. Це відбулося після візиту на засідання фракції президента Володимира Зеленського, який побував там саме, щоб обговорити з нардепами земельну реформу. Проте голосів "слуг" забракло, щоб остаточно схвалити законопроєкт.

      Проти відкриття ринку землі вийшли протестувати під стіни Ради понад тисяча людей.

      А тим часом нардепи в Раді влаштували гучну перепалку і сутички, сперечаючись про законопроєкт. Депутати від "Батьківщини" блокували президію, тож довелося оголосити перерву в засідання. Повернувшись до зали, нардепи влаштували нову штовханину.

      Дізнайтеся більше: Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського

      Дивіться відео сутичок у Раді та блокування президії:

      Головні правки до законопроєкту про ринок землі

      • Іноземні громадяни зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо цього питання.
      • Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії було 200 тисяч гектарів.
      • Банки також зможуть володіти землею, але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.
      • Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі. Покупець повинен буде мати документи, які підтверджують походження грошей.
      • Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

      Що думають про відкриття ринку землі українці: дивіться відео

       

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      52083
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Мораторій на продаж землі Законодавство Верховна Рада Руслан Стефанчук Юлія Тимошенко - новини Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:33 Від Мадуро до Путіна: топ сучасних світових диктаторів
      Анатолій Максимов 192
      сьогодні , 19:00 Поповнення в рядах злодіїв: "уряд ДНР" очолив колишній чиновник з Іркутської області
      Віталій Портников 550
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1096
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      696
      сьогодні , 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
      Анастасія Кушпіт 2194
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук