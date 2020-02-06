Ринок землі: Рада розглянула близько 180 поправок і продовжить завтра

Верховна Рада 6 лютого встигла розглянути близько 180 поправок до законопроєкту про ринок землі – це приблизно 5% від усіх 4 тисяч внесених правок. Вечірнє засідання парламенту закрили, тож Рада 7 лютого продовжить розгляд законопроєкту в другому читанні.

Про продовження розгляду законопроєкту про ринок землі у п’ятницю оголосив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, закриваючи вечірнє засідання Ради.

Важливо: Хто не зможе купити землю в Україні: деталі законопроєкту №2178-10

Додамо, що ціле вечірнє засідання парламенту представники фракції "Батьківщина", в тому числі Юлія Тимошенко, стояли біля столу президії, що не дозволило вести засідання спікерові парламенту Дмитрові Разумкову. Лише після того, як засідання було закрите, Разумков зміг зайти до президії Ради.

Зауважимо, що нардепам знадобиться приблизно 4 пленарних тижні, аби розглянути всі правки.

Як Верховна Рада розглядала 6 лютого законопроєкт про ринок землі

Більшість нардепів від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт. Це відбулося після візиту на засідання фракції президента Володимира Зеленського, який побував там саме, щоб обговорити з нардепами земельну реформу. Проте голосів "слуг" забракло, щоб остаточно схвалити законопроєкт.

Проти відкриття ринку землі вийшли протестувати під стіни Ради понад тисяча людей.

А тим часом нардепи в Раді влаштували гучну перепалку і сутички, сперечаючись про законопроєкт. Депутати від "Батьківщини" блокували президію, тож довелося оголосити перерву в засідання. Повернувшись до зали, нардепи влаштували нову штовханину.

Дізнайтеся більше: Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського

Дивіться відео сутичок у Раді та блокування президії:

Головні правки до законопроєкту про ринок землі

Іноземні громадяни зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо цього питання.

Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії було 200 тисяч гектарів.

Банки також зможуть володіти землею, але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит.

Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі. Покупець повинен буде мати документи, які підтверджують походження грошей.

Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

Що думають про відкриття ринку землі українці: дивіться відео