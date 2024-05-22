Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, заметив, что на одном из недавних снимков было видно, что на морском дроне разместили ракету класса "воздух – воздух" Р-73.

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Это – советская ракетка малого радиуса действия с инфракрасной системой наведения. Она работает по принципу "выстрелил – и забыл".

Сейчас нет в открытом доступе примера применения такой ракеты по воздушным целям. Хотя однозначно, что она будет пугать врага. Ведь есть риск для российских вертолетов, которые могут попытаться уничтожить морские дроны,

– сказал Рыженко.

Как можно в дальнейшем совершенствовать морские дроны

По мнению Рыженко, было бы интересно, если бы удалось на морских дронах разместить противокорабельные ракеты. Так можно было бы уничтожать те же ракетные носители оккупантов.

Считаю, что очень перспективным было бы, если бы на морские дроны разместили бы те же противокорабельные ракеты NSM. Сейчас у нас радиус действий таких ракет берегового базирования составляет 250 – 280 километров по целям, находящимся на суше. Знаем, что "Нептун" был доработан до 450 километров. А такие дроны с ракетами можно было бы использовать для борьбы с теми же морскими носителями "Калибров",

– отметил Рыженко.

Морские дроны: коротко