Про це 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що на одному із нещодавніх знімків було видно, що на морському дроні розмістили ракету класу "повітря – повітря" Р-73.

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Це – радянська ракетка малого радіуса дії з інфрачервоною системою наведення. Вона працює за принципом "вистрілив – і забув".

Зараз немає у відкритому доступі прикладу застосування такої ракети по повітряних цілях. Хоча однозначно, що вона буде лякати ворога. Адже є ризик для російських вертольотів, які можуть спробувати знищити морські дрони,

– сказав Риженко.

Як можна надалі вдосконалювати морські дрони

На думку Риженка, було б цікаво, якби вдалося на морських дронах розмістити протикорабельні ракети. Так можна було б знищувати ті ж ракетні носії окупантів.

Вважаю, що дуже перспективним було б, якби на морські дрони розмістили б ті ж протикорабельні ракети NSM. Зараз у нас радіус дій таких ракет берегового базування становить 250 – 280 кілометрів по цілях, які перебувають на суходолі. Знаємо, що "Нептун" був доопрацьований до 450 кілометрів. А такі дрони з ракетами можна було б використати для боротьби з тими ж морськими носіями "Калібрів",

– зауважив Риженко.

Морські дрони: коротко