Рыжий пес искупался в Днепре и вылез полностью зеленым: ужасные фото

Жительница Черкасс сняла на фото свою собаку, которая покупалась в Днепре. Состояние воды в реке было настолько ужасным, что рыжий пес стал зеленым.

Фото собаки выложила в Фейсбуке Ирина Вербовская, которая 17 августа писала о чрезвычайной загрязненности Днепра неподалеку от Черкасс. Новым постом женщина подчеркнула, что река погибает из-за деятельности людей.

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По словам активистки, видеозапись загрязнения вовсе не способна полностью передать всю печаль ситуации.

Вместо воды будет зеленая каша



Днепр ужасно зацветает / Фото Ирины Вербовской

Вербовская отметила, что на днях снова поедет на место съемок и снимет еще больше материала. Поскольку не показала немалое количество ужасов;

10 килограммов дохлых толстолобиков, которые плавают на поверхности, и их клюют чайки;

как рыбаки вылавливают полудохлую рыбу сачком, а потом она окажется на рынке и на вашем столе;

как по всему Днепру стоят сетки, которыми вылавливают рыб-санитаров.



Как пережила это купание собака, неизвестно / Фото Ирины Вербовской

Всю гадость сливают в Днепр, даже если это прекратить, много лет понадобится на восстановление. Днепр на самом деле гибнет, я это наблюдаю с каждым годом. Рыбы становится все меньше, а та что есть – она вся с паразитами и язвами. Я никогда не покупаю рыбу на базаре, потому что знаю, что там продают,

– подчеркнула Вербовская.

Река, как утверждает женщина, превращается в болото, а вскоре вместо воды будет лишь зеленая каша.

В Киеве состояние воды в Днепре уже несколько суток остается пригодным для купания. Чем и пользуются тысячи жителей столицы несмотря на некоторое похолодание.