Один удар был направлен на укрытие, другой произошел во время эвакуации: детали атаки на Ржищев

Российские военные ночью 22 марта "Шахидами" атаковали город Ржищев в Киевской области. Оккупационные войска направили на лицей и общежития сразу четыре дрона-камикадзе.

На месте атаки "Шахидов" в Ржищеве побывали журналисты, которые пообщались с работниками лицея. В частности, о деталях атаки в эфире телемарафона рассказал директор лицея Виктор Гордиенко, пишет 24 Канал.

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Оккупанты оставили послание детям лицея

По его словам, первый удар "Шахида" пришелся на общежитие, а второй был направлен на укрытие. Директор сообщил, что страшное горе принес четвертый удар дрона-камикадзе, который произошел в то время, когда происходила эвакуация детей в безопасное место.

В результате атаки "Шахидами" два этажа общежития уничтожены, а здание лицея сильно повреждено. Всего в результате ночной атаки "Шахидами" известно о 9 погибших.

К моменту атаки в укрытии было более 50 детей. Когда происходила эвакуация, то удар нанес четвертый дрон, в результате чего наибольшее количество людей получили ранения. Также в это время погиб водитель скорой, который одним из первых приехал на помощь.

Директор лицея рассказал, что на "Шахидах" россияне оставили послания для детей, живших в общежитии. На обломке одного из дронов написано "За Джанкой".

Россия атаковала Ржищев: что известно

Ночью 22 марта Россия массово атаковала города Украины с использованием дронов-камикадзе. Всего зафиксированы пуски 21 "Шахида" с северного направления (Брянская область России).

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 16 беспилотников. Кроме Киевщины, оккупанты пытались атаковать Житомирскую и Хмельницкую области.

В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела 9 погибших.

Спастись удалось 200 лицам, вовремя спустившимся в укрытие, они впоследствии вышли невредимыми.

На атаку "Шахидов" отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в России был отдан очередной приказ на преступные удары.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это лишь за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары.

Успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", – написал Зеленский в своих соцсетях.