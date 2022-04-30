С 1 мая оккупационные власти Каховки вводят на территории района российские рубли
Источник:фейсбук Олега Батурина
Назначенная российскими военными так называемая "власть" Каховки вводит на местности района российские рубли. Сделать это планируется с 1 мая.
Соответствующее распоряжение издал глава Каховского административного района Леонтьев. Текст "документа" опубликовал журналист Олег Батурин.
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В распоряжении говорится, что официальными деньгами на территории района с 1 мая станут российские рубли. Причем рассчитываться разрешат и украинской гривной.
Предпринимателям приказано цены на товары указывать и в гривне, и в рублях.
От предприятий и организаций в незаконном указе оккупационных властей требуют обеспечить бесперебойное обращение рубля в финансовых операциях.
Похоже, они никак не определятся не только с "рехверендумом", но и со своими "должностями" и названием своих "учреждений". Представляли чучело по-другому, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще содержит нечто третье,
– комментирует "указ" Батурин.
С 1 мая оккупационные власти Каховки вводят на территории района российские рубли / Фото фейсбук Олега Батурина
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