В ноябре вырастет цена на срочное оформление внутреннего и загранпаспорта

Цена вырастет уже с первого дня ноября. Однако это касается срочного оформления документов.

Изменения в стоимость услуг в сфере миграции внес Кабинет Министров Украины постановлением №1180 от 14 октября. Так, с 1 ноября увеличится стоимость срочного оформления не только паспортов, но и проездного документа беженца и других документов.

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Как изменятся цены на оформление документов

Согласно постановлению изменится стоимость ряда документов. Через несколько дней стоимость оформления документов вырастет:

с 252 до 496 гривен за паспорт гражданина Украины,

с 704 гривен до 992 гривен за загранпаспорт,

с 226 до 452 гривен за оформление и обмен проездного документа беженца.

со 168 до 336 гривен за оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые,

с 352 до 452 гривен за оформление и обмен вида на временное проживание,

с 199 до 399 гривен за оформление и обмен карты мигранта.

Также в постановлении предусматривается, что через шесть месяцев после отмены военного положения повторное оформление паспорта гражданина Украины в виде карты в течение 20 рабочих дней вырастет со 126 до 248 гривен, а стоимость оформления загранпаспорта вырастет с 352 до 496 гривен.

Оформление документов в Украине

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