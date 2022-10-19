Зміни у вартість послуг у сфері міграції вніс Кабінет міністрів України постановою № 1180 від 14 жовтня. Так, з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення не лише паспортів, а й проїзного документа біженця та інших документів.

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Як зміняться ціни на оформлення документів

Згідно з постановою, зміниться вартість низки документів. Через декілька днів вартість оформлення документів зросте:

з 252 до 496 гривень за паспорт громадянина України,

з 704 гривень до 992 гривень за закордонний паспорт,

з 226 до 452 гривень за оформлення та обмін проїзного документа біженця.

з 168 до 336 гривень за оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше,

з 352 до 452 гривень за оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання,

з 199 до 399 гривень за оформлення та обмін картки мігранта.

Також у постанові передбачається, що через шість місяців після скасування воєнного стану повторне оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень, а вартість оформлення закордонного паспорта зросте з 352 до 496 гривень.

Оформлення документів в Україні

З 1 жовтня в Україні змінився механізм виплат пільг та субсидій. Тож заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, як переселенці можуть оформити субсидії на оплату ЖКП та які документи потрібні для цього.

Також в мережі дали цінні поради, що робити якщо загубили паспорт за кордоном, зокрема у Польщі.

Стало відомо, що відокремлений підрозділ ДП "Документ" у Варшаві впроваджує послугу обміну водійського посвідчення для громадян України в Польщі. Тож тепер у Польщі можна буде отримати українські права

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