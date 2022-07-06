С 16 июля сможем налагать штрафы за нарушение языкового законодательства, – Креминь

Несмотря на войну, многие чиновники и политики все еще не хотят переходить на украинский язык. Однако уже с 16 июля в Украине начнут действовать две части статьи языкового закона. Теперь за нарушение языкового законодательства будут налагать штрафы.

Об этом 24 каналу рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он добавил, что это не касается русского языка в быту.

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Это касается только языка официального общения, публичных мероприятий и т.п., в частности, информирования руководителями госучреждений о событиях на фронте или ситуации в регионах.

Тогда это 100% должен быть государственный язык. Но до сих пор есть городские головы или руководители ОВА, которые продолжают информировать об обстрелах, последствиях ударов и других событиях, на русском языке,

– говорит Креминь.

Языковой омбудсмен подчеркнул, что с 16 июля, в соответствии с вступлением изменений в административные правонарушения, они будут иметь право налагать штрафы по нарушению языкового законодательства на всех – будь то директор школы, чиновник, журналист, или представитель сферы обслуживания.

"Местная власть должна быть более активной и действенной, и те замечания, которые поступают со стороны украинцев, должны быть выполнены. Потому что такой закон и требования времени, особенно военного положения", – ответил он.

Кто будет налагать штрафы? Налагать штрафы на нарушителей имеют право Уполномоченный по защите государства и три его заместителя.

Кремень отметил, что с 16 июля уже будут налагать штрафы, это не будет просто предупреждение.

В то же время местные власти будут получать средства за эти штрафы в свои местные бюджеты.

Процедура проста – факт фиксируется, составляется и так же, как уплачиваются штрафы, например, за нарушения на дорогах, так же налагается штраф за языковые нарушения. Он может быть обжалован в суде,

– рассказал Креминь.

По его словам, протокол будут вручать непосредственно нарушителю, где будет указано место, где и как он может выплатить штраф.

Как зафиксировать это правонарушение? Для того чтобы наложить штраф о том, что человек нарушил языковой закон, должно быть реальное доказательство. "В таком случае следует позвать администратора учреждения или даже полицию, которые бы зафиксировали нарушения", – подытожил он.

Креминь о штрафах за русский язык и о преступлениях оккупантов:



К слову, с начала полномасштабной войны настроения большого числа украинцев изменились. Да, почти 80% населения стали больше говорить на украинском языке. Из них 78% украинцев больше не желают говорить на языке оккупантов.