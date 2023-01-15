С-300 и С-400: в ВСУ объяснили траекторию и скорость ракет, которыми атаковала Россия

Россия сознательно использует C-300 C-400, зная их неточность и тот факт, что Воздушным силам ВСУ сложно сбить их. Атака зенитными ракетами по Киеву – еще одно доказательство терроризма России.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что страна-агрессор уже использовала зенитные ракеты для ударов по городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев атаковали C-300 и C-400 – впервые.

Внимание На фоне новой ракетной атаки Россия к смешному упорно стремится выставить агрессором Украину, – ISW

Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет с-300 до 150 км. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе с-400,

– рассказал Игнат.

Спикер также отметил, что скорость этих ракет велика – С-300 – 3,5 километра и 4,5 километра – С-400. Допустим, что запуск произошел в 200 – 250 километрах от границы, достаточно всего две минуты от старта до попадания в цель.

Эти ракеты невозможно сбить

Кроме того, по словам спикера, C-300 и C-400 – почти невозможно сбить.

"Эти ракеты невозможно сбивать - ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении", – отметил Юрий Игнат.

Спикер подчеркнул, что Украине нужно больше качественных систем ПВО. Закрыть небо над всей Украиной невозможно тем количеством ПВО, которое передали союзники.

Пока в Воздушных силах сообщают, что Россия запускала ракеты с Северного направления. Пуски были недалеко от границы.

Главное об атаке россиян 14 января

Утром 14 января жители Киева услышали ряд взрывов в городе и окрестностях. После этого около 9:40 объявили воздушную тревогу. Из-за того, что россияне использовали С-300, заранее обнаружить в Воздушных силах опасность не смогли.

Взрывы раздались в ряде районов столицы. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре столицы.

В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты, проинформировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, пострадавших нет.

Важно! 14 января россияне совершили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные.

Кроме объектов энергетики, россияне попали в многоэтажку в Днепре. По состоянию на 9 утра 15 января известно, что 20 человек погибли, более 70 ранены. Разбор завалов продолжается. По Днепру оккупанты выпустили ракету Х-22 (такая же, которой атаковали ТЦ в Кременчуге).