Об этом рассказал Роберт "Мадяр" Бровди.

Какие объекты России попали под удар?

По словам командующего СБС, По его словам, украинские военные поразили позицию зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Геленджике Краснодарского края. Заявляется, что 8 августа российский комплекс более трех часов осуществлял пуски ракет, после чего позиция загорелась.

Кроме С-400, по данным СБС, в ночь на 9 августа были уничтожены или поражены еще четыре элемента российской системы ПВО на территории России. Речь идет о ЗРК "Тор" в Ростовской области, зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" в районе Ейска, а также радиолокационных станциях "Подлет-К1" и "Каста 2Е2".

Отдельно в Силах беспилотных систем заявили о поражении трех судов в Черном море, по их данным, принадлежащих к российскому "теневому флоту". Среди них – один нефтяной танкер и два сухогруза.

Напомним, ВМС Украины совместно с другими подразделениями сил обороны поразили российский пост технического наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море. Оккупанты использовали ее для разведки, управления дронами, корректировки ударов по Украине, а также размещали там военных и вооружения.

Кроме того, украинские дроны пробили мощную российскую ПВО в районе Керчи и поразили два патрульных корабля береговой охраны ФСБ – "Балаклава" и "Керчь". По словам ВМС, это существенно ограничивает морские способности россиян, ведь именно эти корабли оставались среди немногих, еще решавшихся выходить в море.