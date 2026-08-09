Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.

Які об'єкти Росії потрапили під удар?

За словами командувача СБС, За його словами, українські військові уразили позицію зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю. Заявляється, що 8 серпня російський комплекс протягом понад трьох годин здійснював пуски ракет, після чого позиція загорілася.

Крім С-400, за даними СБС, у ніч проти 9 серпня були знищені або уражені ще чотири елементи російської системи ППО на території Росії. Йдеться про ЗРК "Тор" у Ростовській області, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" в районі Єйська, а також радіолокаційні станції "Подльот-К1" та "Каста 2Е2".

Окремо у Силах безпілотних систем заявили про ураження трьох суден у Чорному морі, які, за їхніми даними, належать до російського "тіньового флоту". Серед них – один нафтовий танкер і два суховантажі.

Нагадаємо, ВМС України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили російський пост технічного спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Окупанти використовували її для розвідки, управління дронами, коригування ударів по Україні, а також розміщували там військових і озброєння.

Крім того, українські дрони пробили потужну російську ППО в районі Керчі та уразили два патрульні кораблі берегової охорони ФСБ – "Балаклава" і "Керч". За словами ВМС, це суттєво обмежує морські спроможності росіян, адже саме ці кораблі залишалися серед небагатьох, які ще наважувалися виходити в море.